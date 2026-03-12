Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE.

Nawrocki: Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w suwerenność Polski

Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne – powiedział Nawrocki.

Mentzen: Dobrze, że Prezydent zawetował ustawę o SAFE

Do decyzji prezydenta odniósł się na X Sławomir Mentzen. "Dobrze, że Prezydent zawetował ustawę o SAFE" – napisał poseł Konfederacji.

Mentzen: Tusk ze swoimi pachołkami powinien stanąć przed Trybunałem Stanu!

Jego zdaniem "rząd Tuska nielegalnie uzurpował sobie prawo do zadłużenia nas w euro na prawie 200 mld złotych, zwiększając jednocześnie pozatraktatowo kompetencje UE". "Tusk ze swoimi pachołkami powinien za to stanąć przed Trybunałem Stanu!" – oświadczył Mentzen.

Zauważył jednocześnie, że weto "niestety nic nie zmieni, bo w tej ustawie nie było słowa o zgodzie na wzięcie tego kredytu". Jak dodał, ustawa "dotyczyła spraw księgowych i organizacyjnych, nie było w niej wyrażenia zgody przez Sejm na wzięcie kredytu".

Zawetowana ustawa zakładała stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE - unijnego instrumentu nisko oprocentowanych pożyczek na szybkie zwiększenie obronności państw UE.

Według przedstawicieli rządu, prezydenckie weto nie uniemożliwi Polsce skorzystania ze środków SAFE, choć utrudni to np. dofinansowanie służb takich jak Straż Graniczna, Policja czy SOP.

Polska miałaby być największym beneficjentem unijnego programu SAFE – polski rząd mógłby skorzystać z ok. 43,7 mld euro (prawie 200 mld zł.) w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu 89 proc. środków z SAFE miałoby trafić do polskich firm zbrojeniowych.