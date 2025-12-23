Mogę tylko doradzić, byśmy zakładali, że taka możliwość istnieje – powiedział Wadephul w rozmowie z agencją dpa.

Niemcy: Bezpieczeństwo tylko z pozycji siły

W jego ocenie "do większego bezpieczeństwa w Niemczech oraz NATO da się dojść tylko z pozycji siły".

Reklama

Niemcy: Byłoby to poważne zagrożenie dla NATO

Gdyby armia rosyjska osiągnęła w Ukrainie trwały sukces militarny, "byłoby to poważne zagrożenie dla NATO" – ostrzegł Wadephul, dodając, że właśnie dlatego utrzymanie wsparcia dla Ukrainy pozostaje kluczowe.

Im bardziej stabilna jest sytuacja (...) w Ukrainie i im bardziej Ukraina jest w stanie bronić własnych interesów, tym lepiej dla całej Europy – podkreślił szef niemieckiej dyplomacji.

Niemcy: Gwarancje bezpieczeństwa są kluczowe

Reklama

Wadephul ocenił, że przy uregulowaniu konfliktu w Ukrainie kluczowe są wiarygodne amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa. Jak dodał, Ukraina mogłaby być gotowa do ustępstw, także terytorialnych, gdyby towarzyszyło im wiarygodne wsparcie Zachodu, a przede wszystkim USA.

O wkładzie Europy w te gwarancje Wadephul powiedział, że bardziej szczegółowe rozmowy na ten temat będą prowadzone, "gdy będzie zawieszenie broni i gdy zobaczymy, że Rosja jest gotowa poważnie rozmawiać o pokoju".

W miniony weekend na Florydzie w USA odbyły się rozmowy USA-Ukraina i USA-Rosja na temat wstrzymania walk w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. Choć rokowania nie przyniosły znaczącego przełomu, Stany Zjednoczone i Ukraina określiły je mianem "produktywnych i konstruktywnych".

Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego propozycja USA zakłada ustępstwa terytorialne Ukrainy na rzecz Rosji w zamian za gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa ze strony państw Zachodu. Alternatywna oferta państw Europy przewiduje m.in. rozmieszczenie wielonarodowych sił zbrojnych w Ukrainie oraz gwarancje bezpieczeństwa podobne do zawartych w art. 5 traktatu NATO.