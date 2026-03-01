"Irańska korweta typu Jamaran została uderzona przez amerykańskie siły na początku operacji »Epicka Furia«. Okręt idzie na dno Zatoki Omańskiej przy (mieście) Czabahar" - czytamy w komunikacie CENTCOM.

Szef Pentagonu zapowiada

Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział w sobotę zniszczenie irańskich pocisków i marynarki wojennej. Irańczycy nie będą też mieć broni nuklearnej - oświadczył. Stany Zjednoczone nie rozpoczęły tego konfliktu, ale my go zakończymy - dodał minister wojny USA.

120 osób na pokładzie

Jak podała CNN, po zwodowaniu w 2010 roku Jamaran mogła transportować ponad 120 osób i mogła być uzbrojona w rakiety woda-powietrze, torpedy i nowoczesne działa morskie. Izrael i USA od soboty atakują Iran, a ten odpowiada uderzeniami w Izrael i amerykańskie bazy w regionie.