Linia rozmieszczenia wojsk w dniu zawarcia porozumienia jest de facto uznana za linię kontaktową. Grupa robocza spotka się, aby ustalić rozmieszczenie sił niezbędnych do zakończenia konfliktu, a także określić parametry przyszłych specjalnych stref ekonomicznych - powiedział Zełenski.

20 punktów porozumienia pokojowego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina przedstawi 20-punktowe porozumienie pokojowe, dotyczące wojny z Rosją, do ratyfikacji przez parlament lub przeprowadzi w tej sprawie ogólnokrajowe referendum; dopuścił też możliwość zorganizowania w kraju wyborów równocześnie z referendum - przekazała w środę agencja Interfax-Ukraina.

Porozumienie pokojowe - musi je ratyfikować parlament Ukrainy

"Ukraina przedstawi to porozumienie do ratyfikacji przez parlament i/lub przeprowadzi ogólnokrajowe referendum w celu jego zatwierdzenia w formule »tak« lub »nie«. Ukraina może zdecydować się na przeprowadzenie wyborów równocześnie z referendum " powiedział Zełenski podczas spotkania z dziennikarzami we wtorek.

Możemy zdecydować się na referendum nad pełnym porozumieniem, które usankcjonujue zakończenie wojny, ponieważ ludzie mogą wybrać: czy takie zakończenie nam odpowiada, czy nie. Wówczas odbędzie się referendum. Na jego przeprowadzenie potrzeba co najmniej 60 dni. Potrzebujemy też realnego zawieszenia broni na okres 60 dni. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie (tego referendum) przeprowadzić – zaznaczył prezydent.

Zełenski o warunkach przeprowadzenia referendum

Szef państwa ukraińskiego wyjaśnił, że referendum zorganizowane w inny sposób nie miałoby mocy prawnej. Jak przyznał, przeprowadzenie głosowania byłoby dużym wyzwaniem. "Ale kto pójdzie na referendum pod ostrzałem? Doskonale wiem, ile milionów ludzi musi wziąć udział, aby referendum miało moc prawną. Część obywateli znajduje się na tymczasowo okupowanych terytoriach i nie może głosować. Powiedzmy uczciwie - oni nie mogą decydować o tym, jak zakończyć wojnę - podkreślił szef państwa. Dodał również, że proces przygotowania referendum oraz samo głosowanie na terytoriach kontrolowanych przez Ukrainę muszą odbywać się w warunkach całkowitego bezpieczeństwa.