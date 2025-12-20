W rosyjski okręt uderzyło kilka ukraińskich dronów

W komunikacie wyjaśniono, że okręt patrolował wody w pobliżu platformy wydobywczej ropy i gazu na Morzu Kaspijskim. W okręt uderzyło kilka ukraińskich dronów. Skala uszkodzeń oraz numer burtowy jednostki są ustalane - przekazano.

Reklama

W celu obniżenia wojskowo-ekonomicznego potencjału przeciwnika, w nocy (z 18) na 19 grudnia Siły Obrony Ukrainy skutecznie uderzyły w okręt wojenny Federacji Rosyjskiej projektu 22460 Ochotnik - powiadomiła ukraińska armia.

Atak na platformę państwowego koncernu

Kolejnym zaatakowanym przez ukraińskie drony obiektem była platforma wiertnicza na złożu naftowo-gazowym imienia Filanowskiego na Morzu Kaspijskim. Należy ono do rosyjskiego koncernu państwowego Łukoil.

Platformy na złożu im. Filanowskiego zostały już dwukrotnie zaatakowane w zeszłym tygodniu. To jedno z największych rozpoznanych złóż w Federacji Rosyjskiej i w rosyjskim sektorze Morza Kaspijskiego. Jego zasoby ocenia się na 129 mln ton ropy i 30 mld metrów sześciennych gazu.

Platforma zapewnia wydobycie ropy i gazu oraz jest wykorzystywana do zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych rosyjskiego agresora. Dalsza zdolność jej funkcjonowania oraz skala strat są ustalane - podał Sztab Generalny w Kijowie.

Ukraińcy zapowiadają kolejne uderzenia

Reklama

Przekazał jednocześnie, że niedawno wojska Ukrainy uderzyły w system radiolokacyjny RSP-6M2 w rejonie miejscowości Krasnosilskie na okupowanym przez Rosję Krymie. System ten jest przeznaczony do regulowania ruchu statków powietrznych, a w szczególności do precyzyjnego naprowadzania ich na lądowanie w warunkach ograniczonej widoczności – wyjaśniono w komunikacie.

Siły Obrony będą nadal podejmować działania na rzecz podważania potencjału ofensywnego najeźdźców i zmuszania Federacji Rosyjskiej do zaprzestania zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie. Ciąg dalszy nastąpi - uprzedził sztab.