Oczywiście kwestia ta jest jednym z kamieni węgielnych i oczywiście podlega specjalnym dyskusjom – powiedział Pieskow dziennikarzom.
Pieskow: Rosja oczekuje najnowszych informacji od USA
Jak dodał, Rosja oczekuje, że Stany Zjednoczone przekażą jej najnowsze informacje po rozmowach, które przedstawiciele administracji amerykańskiej mają w poniedziałek prowadzić w Berlinie z przywódcami europejskimi i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Pieskow: Przewidzenie terminu rozejmu to niewdzięczne zadanie
Zapytany, czy jest szansa, że negocjacje zakończą się przed Bożym Narodzeniem, Pieskow określił próbę przewidzenia potencjalnego terminu zawarcia porozumienia pokojowego jako "niewdzięczne zadanie".
Reuters przypomniał, że przywódca Rosji Władimir Putin wielokrotnie domagał się, aby Ukraina oficjalnie zrezygnowała z ambicji przystąpienia do NATO i wycofała wojska z około 10 proc. terytorium Donbasu, które nadal kontroluje. Moskwa domaga się również, by Ukraina została krajem neutralnym, a na jej terytorium nie stacjonowały żadne wojska NATO.
