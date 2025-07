Ruchy w największym porcie Europy

Port morski w Rotterdamie to największy taki obiekt w Europie. Obsługiwał on już wcześniej ładunki wojskowe, ale nawet w czasach zimnej wojny nie było obszaru specjalnie przeznaczonego na takie dostawy. Teraz część terminalu kontenerowego jest przeznaczana na te potrzeby - jak podaje Financial Times.

"Boudewijn Siemons, dyrektor generalny Zarządu Portu Rotterdam, powiedział, że koordynuje działania z sąsiednią Antwerpią w kwestii zarządzania sytuacją, gdyby przybyły pojazdy i zaopatrzenie z Wielkiej Brytanii, USA i Kanady" – donosi Financial Times.

W odniesieniu do koordynacji z belgijskim portem stwierdzono, że "coraz mniej postrzegamy się jako konkurenci". Jeśli miała by przybyć duża ilość uzbrojenia, Rotterdam planuje zwrócić się do Antwerpii lub innych portów w celu rozładowania części ładunków.

Apel do krajów UE

Rotterdam jest również strategicznym miejscem składowania ropy naftowej. Siemons wezwał kraje europejskie do gromadzenia innych krytycznych zasobów, takich jak miedź, lit i grafit. UE ma ujawnić strategię budowania rezerw niezbędnych towarów – w tym sprzętu medycznego i energetycznego, żywności i wody.

Wcześniejsze doniesienia wskazywały, że Rosja użyła okrętu wojennego do eskortowania objętych sankcjami tankowców przez kanał La Manche. Jak donosi "FT", dwa objęte sankcjami tankowce i rosyjski okręt wojenny jednocześnie wpłynęły do kanału, kierując się do rosyjskich portów w celu załadunku ropy.

Eskort "floty cieni"

Jak ustalił dziennik, Rosja rozpoczęła również eskortowanie tankowców "floty cieni" w Zatoce Fińskiej za pomocą okrętów wojennych. Fińska Marynarka Wojenna potwierdziła zwiększoną aktywność wojskową w regionie.

Tymczasem Dania zaczęła rozmieszczać morskie drony na Morzu Bałtyckim, aby pomóc chronić podwodną infrastrukturę i monitorować statki w obliczu rosnących zagrożeń hybrydowych ze strony Rosji. Dodatkowo podano, że francuska marynarka wojenna po raz pierwszy również rozmieściła 101-metrowy okręt wywiadowczy Dupuy de Lôme na Bałtyku w celu przechwytywania sygnałów radiowych związanych z rosyjską aktywnością.