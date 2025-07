III wojna światowa wybuchnie, gdy chiński prezydent Xi Jinping dokona inwazji na Tajwan i zleci rosyjskiemu przywódcy i sojusznikowi Władimirowi Putinowi zaatakowanie państw NATO, aby nie dopuścić ich do Pacyfiku - ostrzegł najwyższy szef bloku obronnego. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział, że byłoby "naiwnością" wierzyć, że ambitne plany przywódcy Chin, aby podbić autonomiczny naród Tajwanu, będą dotyczyć tylko tych dwóch krajów.

Coraz bardziej uświadamiamy sobie to i nie bądźmy naiwni w tej kwestii: gdyby Xi Jinping zaatakował Tajwan, najpierw zadzwoniłby do swojego młodszego partnera we wszystkim, Władimira Władimirowicza Putina, mieszkającego w Moskwie, i powiedział mu: 'Hej, zamierzam to zrobić i potrzebuję, abyś zajął ich w Europie, atakując terytorium NATO'- powiedział Rutte w wywiadzie dla The New York Times.

Stoimy przed ogromnym geopolitycznym wyzwaniem. Przede wszystkim jest ono związane z Rosją, która odbudowuje się w tempie, które nie ma sobie równych w najnowszej historii- podkreślił szef NATO. Jak dodał, Rosjanie produkują w ciągu trzech miesięcy trzy razy więcej amunicji niż cały Sojusz przez rok. Współpracują z Koreą Północną, Chinami i Iranem.

"Będziemy musieli się uczyć rosyjskiego"

Indo-Pacyfik i Atlantyk stają się coraz bardziej połączone. Wiemy, że Chiny mają oko na Tajwan. Biorąc pod uwagę cały ten układ geopolityczny, nie jest to możliwe, byśmy mogli się bronić, jeśli będziemy trzymać się tych dawnych 2 procent wydatków na obronność - powiedział szef NATO. Przyznał, że wyznaczony nowy poziom wydatków na ten cel krajów NATO, wynoszący 5 proc. PKB, to "ogromna suma". Jednak jeśli nie zrobimy tego, będziemy musieli się uczyć rosyjskiego - ostrzegł Mark Rutte.

Prognoza Rutte’a, że ​​Pekin wykorzysta Moskwę do odwrócenia uwagi Zachodu, odzwierciedla doniesienia ze spotkania Unii Europejskiej z chińskim ministrem spraw zagranicznych Wang Yi w zeszłym tygodniu, kiedy to urzędnik miał twierdzić, że Xi nie może sobie pozwolić na to, aby Rosja przegrała wojnę na Ukrainie.

Miedwiediew reaguje

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew skrytykował prognozę Rutte dotyczącą III wojny światowej i wyśmiał sekretarza generalnego NATO na platformie X. "Martk Rutte najwyraźniej objadał się zbyt wieloma grzybami halucynogennymi uwielbianymi przez Holendrów" - napisał Miedwiediew.

"Widzi zmowę Chin i Rosji w sprawie Tajwanu, a następnie rosyjski atak na Europę" - dodał. "Ale ma rację co do jednej rzeczy: powinien nauczyć się rosyjskiego. Może się przydać w obozie na Syberii" zagroził propagandzista Miedwiediew. Faktem jest jednak Xi i Putin chwalili się bliską współpracą podczas inwazji Rosji na Ukrainę, a chiński prezydent wcześniej stwierdził, że ich sojusz "nie ma granic".