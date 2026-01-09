W ostatnią niedzielę stycznia - 25 stycznia 2026 r. - na ulicach w całej Polsce pojawi się 120 tys. wolontariuszy i wolontariuszek z puszkami WOŚP, którzy będą kwestować na rzecz małych pacjentów. Tegoroczny finał WOŚP będzie poświęcony diagnostyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Hasłem przewodnim tegorocznej zbiórki będzie "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Zbiórka odbędzie się w 28 krajach, a wolontariusze będą obecni w miastach na całym świecie.

"Nie grasz? Nie przeszkadzaj"

Jerzy Owsiak zaapelował do Polaków, by nie zasypywali się pytaniami, kto wspiera WOŚP. "Taka prośba. Nie nakręcajmy się pytaniami, kto lubi Owsiaka, kto będzie grał z Owsiakiem, kto go nie lubi, kto nie będzie z nim grał. Grasz? Super! Nie grasz? Nie przeszkadzaj. "33 lata temu chcieliśmy zagrać ten jeden jedyny raz. Okazuje się, że robimy Finał po raz 34. Jeśli nie czujesz mięty, żeby robić go z nami, odpuść. Jeśli czujesz naszą energię, klimat, radość i satysfakcję - bądź z nami, bo to jest napędem całej machiny WOŚP" - napisał na Facebooku.

Reklama

"WOŚP budzi emocje"

"Jak co roku, ogromna fala dyskusji w mediach społecznościowych. Sprawdziliśmy, jakie informacje były na nasz temat publikowane w tych portalach. Zgodnie z danymi z PSMM Monitoring & More na 4702 informacje w ciągu ostatnich 3 tygodni głosów negatywnych, a może i mega negatywnych, było 9,4 proc. , neutralnych - prawie 88 proc. To pokazuje, że Orkiestra wzbudza dyskusje, ale na szczęście nie jest ona tylko, albo w przeważającej wielkości, domeną tylko złych słów. Bo gdyby tak było, to jakim cudem, po 33 latach, powstałoby 1681 Sztabów i jak Orkiestra zaprosiłaby do grania nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie? Jakim cudem 120 tys. wolontariuszy chciałoby się zgłosić do Sztabów Orkiestry, aby podjąć się działania w dniu Finału?" - napisał Jerzy Owsiak.

Jerzy Owsiak o "tubie nienawiści"

"To jak musiałby być zorganizowany hejt i tuba nienawiści, żeby taką dobrą machinę ludzkich serc zatrzymać? Nie twierdzimy, że nie jest to niemożliwe, ale skoro tak dużo, ogromnie dużo dobrego, dzieje się w związku ze zbliżającym się Finałem, to sądzimy, że ta garstka ludzi, których nic nigdy nie przekona do miłości i wzajemnej przyjaźni, nie mówiąc już o tolerancji, nie zatrzyma Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w ostateczności także dla nich gra. Kochani, róbmy swoje i nie budujmy naszych problemów na bazie wypowiedzi ludzi, którzy od lat kierują w naszą stronę, niezmiennie, złe słowa. Róbmy swoje!" - podkreślił Jerzy Owsiak.