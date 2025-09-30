Chodzi o wpis byłego szefa MON i szefa podkomisji smoleńskiej oraz posła PiS Antoniego Macierewicza opublikowany na Twitterze 21 kwietnia 2020 r. Macierewicz napisał w nim, że Maciej Lasek miał sfałszować ekspertyzę dotyczącą katastrofy smoleńskiej oraz nazwał go kłamcą i oszustem.

Macierewicz: Lasek to kłamca i oszust

"M. Lasek zatruł Polaków kłamstwem o pancernej brzozie ściętej na 5,1 m. Raport Podkomisji w oparciu o badania Narodowego Instytutu Badań Lotniczych udowodnił ostatecznie, że skrzydło przecięłoby brzozę, a nie odwrotnie. Symulacje NIAR potwierdziły prace prof. W. Biniendy" – napisał Macierewicz.

W kolejnym wpisie stwierdził, że "M. Lasek uczestniczył w sfałszowaniu i ukryciu ekspertyzy wykazującej miejsca wybuchów. To kłamca i oszust".

Macierewicz: Lasek sfałszował raport smoleński

Z kolei 30 lipca 2020 r. na posiedzeniu sejmowej Komisji Obrony Narodowej Antoni Macierewicz miał pokazać film o tym, że w tupolewie doszło do dwóch wybuchów i stwierdzić, że były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych sfałszował raport o przyczynach katastrofy smoleńskiej.

Maciej Lasek złożył w tej sprawie pozew z powództwa cywilnego przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Twierdził, że poważnie i bezprawnie naruszył on jego dobra osobiste w postaci dobrego imienia, czci i wizerunku. W pozwie domagał się w nim m.in. publikacji przeprosin, powstrzymania się od dalszych naruszeń jego dóbr osobistych oraz wpłaty 30 tys. zł na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Sąd: Macierewicz ma przeprosić i wpłacić 20 tys. zł

Sprawą zajął się Sąd Okręgowy w Warszawie. We wtorek zapadł wyrok. Sąd zakazał Antoniemu Macierewiczowi rozpowszechniania twierdzeń bezprawnie naruszających dobra osobiste Macieja Laska. Zobowiązał go też do opublikowania oświadczenia z przeprosinami na portalu X, które miałoby się ukazywać przez 14 dni, oraz sporządzenia podpisanego przez niego tekstu przeprosin, który miałby zostać przesłany listem poleconym na adres zamieszkania byłego przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Sąd zasądził też od Antoniego Macierewicza 20 tys. zł, które ma wpłacić na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W uzasadnieniu wyroku sędzia Radosław Tukaj podkreślił, że treści słów nie kwestionowała żadna ze stron procesu.

Same słowa i przebieg tego, jakby przedsięwzięcia, w trakcie którego pozwany wygłosił te słowa, nie budziły żadnych wątpliwości – powiedział sędzia.

Zaznaczył, że są to określenia "silne i kategoryczne", mogące stanowić naruszenie dóbr osobistych.

Podkreślił, że sąd nie zajmował się przyczyną katastrofy smoleńskiej. Zwrócił jednak uwagę, że oś sporu opierała się na raporcie firmy, która zinterpretowała zdjęcia satelitarne umieszczone w raporcie.

Został sporządzony przez firmę, która nie jest firmą, która rekonstruuje zdarzenia lotnicze. Nie jest firmą, która pozwala na wiążącą interpretację takich zdjęć. To był jeden z dowodów, który oceniała komisja na podstawie swobodnej – wskazał sędzia.

Ocenił, że powód stał się obiektem ataków pozwanego i został nazwany kłamcą, oszustem oraz osobą, która sfałszowała raport w sytuacji, w której pod tym raportem podpisało się ponad 30 osób.

To nie jest dzieło jednego człowieka, tylko całego gremium, które te wnioski zaakceptowało – powiedział sędzia.

Dodał, że sąd uznał, iż słowa wypowiedziane przez pozwanego były przekroczeniem dozwolonej krytyki.

Wyrok nie jest prawomocny.