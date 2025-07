W niedzielę wieczorem poseł Tomasz Zimoch przekazał, że został zawieszony w prawach członka klubu Polska 2050 na miesiąc.

Członek Polski 2050 zawieszony

Właśnie przeczytałem sms od przewodniczącego klubu -Tomku. Prezydium klubu podjęło decyzję o zawieszeniu Ciebie w prawach członka na okres miesiąca. Nic to nie zmienia - będę sobą - napisał Zimoch w serwisie X.

Romowicz powiedział, że decyzja o zawieszeniu posła Zimocha nie była jednogłośna. Dodał, że on sam głosował przeciw. W głosowaniu było 5 do 1 - przekazał.

Wiceszef klubu Polska 2050 podkreślił, że jest przeciwnikiem tak radykalnych kroków. Uważam, że więcej spraw można jednak załatwić rozmową - zaznaczył.

Myślę, że każdy z nas ma jakieś emocje. Polityka to emocje. I myślę, że wyrażanie ich w polityce jest rzeczą normalną - dodał Romowicz.

Za co Zimoch został zawieszony?

Decyzja o zawieszeniu Zimocha miała związek z jego krytyką pod adresem marszałka Sejmu i lidera Polski 2050 Szymona Hołowni dotyczącą ustaleń Radia ZET i "Newsweeka", według których Hołownia odwiedził w czwartek w prywatnym mieszkaniu jednego z europosłów Prawa i Sprawiedliwości - Adama Bielana. Do spotkania doszło przed północą na warszawskim Białym Kamieniu. Potem do mieszkania Bielana - jak ustalili fotoreporterzy "Faktu" przyjechał między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dzień później, w piątek odbyło się spotkanie liderów koalicji rządzącej ws. rekonstrukcji rządu, w którym udział brał też szef Polski 2050.

Oświadczenie Hołowni

Hołownia odnosząc się do doniesień medialnych o spotkaniu z Bielanem podkreślił w piątkowym wpisie na X, że "wzmożenie i ekscytacja" związana z jego spotkaniem "nie jest ani uzasadniona, ani wskazana". Jak zaznaczył, jest on "jednym z niewielu polityków w Polsce, który regularnie spotyka się z przedstawicielami obu śmiertelnie skłóconych obozów".

Wpis Hołowni krytycznie skomentował poseł Zimoch. Nie ma wytłumaczenia tego co się stało. Upokarzające są słowa, że "ekscytacja nie jest uzasadniona, ani wskazana”. Jest!!! Szkoda, że nie rozumie tego marszałek. Nie każdy powinien dać się zaciągnąć na nocne spotkanie do pana B. To proste. Trzymajmy się jednak - napisał poseł w serwisie X.

Marszałek Sejmu odnosząc się w niedzielę do krytyki, która spadła na niego po czwartkowej wizycie u europosła PiS napisał, że polaryzacja jest "rakiem naszej polityki". Hołownia zaznaczył, że potrzebna jest rozmowa zarówno z najważniejszymi politykami rządzącej koalicji, jak i liderami opozycji. Tak robię i tak będę robił. Być może jestem w tej chwili (oby nie na zawsze) jedynym politykiem w popękanej Polsce, który jest w stanie to robić. I tym bardziej jestem przekonany, że trzeba - napisał Hołownia.

Bielan o spotkaniu

Europoseł Adam Bielan pytany w poniedziałek w programie "Tłit" Wirtualnej Polski o spotkanie z Hołownią powiedział, że nie było na nim żadnego tajnego spiskowania. Bielan podkreślił, że Hołownia "w ogóle nie rozmawiał z nami na temat tego, w jaki sposób zachować fotel marszałka". Myślę, że zdaje sobie sprawę, że zgodnie z umową koalicyjną ten fotel straci w listopadzie - dodał europoseł. Dopytywany o szczegóły spotkania Bielan zaznaczył, że rozmowa dotyczyła też bieżącej sytuacji politycznej w Polsce, ale nie kwestii utworzenia rządu technicznego.

Taką propozycję złożyliśmy publicznie. To nie jest nic tajemniczego i ta propozycja wciąż leży na stole. Ale politycy obecnej koalicji wciąż, przynajmniej Trzeciej Drogi, nie są na to gotowi - podsumował europoseł PiS.

Kaczyński komentował

Prezes PiS Jarosław Kaczyński pytany w niedzielę na konferencji prasowej o spotkanie z Hołownią powiedział, że tematem rozmów było m.in. zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta oraz przyszłość Polski. „Rozmawialiśmy oczywiście o sytuacji Polski, żeby coś zrobić, żeby ta wojna się skończyła, żeby Polska mogła iść do przodu, nie do tyłu. Bo dzisiaj idzie do tyłu” - ocenił prezes PiS.