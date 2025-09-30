Zdaniem dowódcy sił USA podczas wojen w Iraku i Afganistanie, robotyczne okręty podwodne oraz innego rodzaju drony powinny stanowić kluczowy komponent ukraińskiej machiny wojennej.

Były szef CIA: Ukraina może skutecznie powstrzymać Rosjan

To jest moment, w którym Ukraina może skutecznie powstrzymać Rosjan na polu walki, jeśli tylko uda jej się stworzyć jeszcze więcej systemów bezzałogowych – oznajmił Petraeus, podkreślając szczególnie znaczenie dronów morskich oraz pocisków manewrujących, m.in. Flamingo, o zasięgu około 3 tys. km, czyli zdolnych do uderzania w obiekty położone w głębi Rosji. Dodał, że Kijów potrzebuje w tym celu dalszego wsparcia wojskowego ze strony Zachodu.

Reklama

Były szef CIA powiadomił, że kilka dni temu kierował na terytorium Ukrainy bezzałogowym okrętem morskim, który osiągnął prędkość 100 km na godzinę.

Były szef CIA: Rosja może zostać zmuszona przerwać walki

Reklama

Obok inwestycji w bezzałogowy sprzęt militarny, Petraeus wymienił także – jako priorytetowe działania, mające na celu zakończenie wojny w Ukrainie – udzielenie Kijowowi gwarancji bezpieczeństwa i zaostrzenie sankcji wobec Rosji przez Unię Europejską i USA.

Jeśli te trzy grupy działań zostaną podjęte jednocześnie, to myślę, że w końcu możemy dojść do sytuacji, w której Rosja będzie zmuszona przerwać walki, ponieważ nie będzie w stanie osiągnąć dodatkowych korzyści na froncie – przewiduje rozmówca "Telegraph". W jego opinii, mogłoby to doprowadzić do porozumienia o zawieszeniu broni.

Zdaniem generała, odblokowanie 200 mld funtów rosyjskich funduszy, zamrożonych przez Europę, "pozwoliłoby Ukrainie rozwinąć jej ogromny krajowy przemysł dronów, na którego dalszą (rozbudowę) brakuje środków finansowych". "Telegraph" przypomniał, że Kijów postawił sobie za cel wytworzenie w 2025 r. 4,5 mln dronów, co stanowi dwukrotność ubiegłorocznej produkcji.

Były szef CIA: Zachód może się wiele nauczyć od Kijowa

Petraeus przyznał, że Zachód może się wiele nauczyć od Kijowa, zwłaszcza jeśli chodzi o zdolność strony ukraińskiej do rozwijania swojego potencjału w zakresie walki z użyciem dronów. Jak podkreślił, "przyszłość wojny jest w Ukrainie".

Były szef CIA: Ukraińcy zrobili to spektakularnie dobrze

Według generała kraje Zachodu muszą przekształcić swoje siły zbrojne w taki sposób, by posiadać, przede wszystkim, systemy bezzałogowe, w tym okręty podwodne, drony i pociski manewrujące. Ukraińcy zrobili to spektakularnie dobrze – ocenił były szef CIA.