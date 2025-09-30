Szefowa KE wygłosiła oświadczenie wspólnie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, który wziął udział w posiedzeniu Komisji Europejskiej.

Von der Leyen: Europa musi udzielić zdecydowanej odpowiedzi na ataki Rosji

Potrzebujemy flagowych projektów obronnych. Na przykład w przypadku flagowego projektu Straż Wschodniej Flanki musimy działać teraz. Europa musi udzielić zdecydowanej i jednolitej odpowiedzi na rosyjskie ataki dronów na nasze granice – zadeklarowała von der Leyen.

Reklama

Von der Leyen: Musimy działać szybko, razem z Ukrainą i w ścisłej koordynacji z NATO

Dlatego zaproponujemy natychmiastowe działania, mające na celu stworzenie muru dronowego– podkreśliła szefowa KE. Musimy działać szybko, razem z Ukrainą i w ścisłej koordynacji z NATO – dodała.

Rutte: Jeśli chodzi o Polskę i Estonię, jest jasne, że stoją za tym Rosjanie

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oznajmił w Brukseli, że inicjatywa stworzenia "muru dronowego" jest konieczna, ponieważ Sojusz nie może wydawać milionów euro czy dolarów na pociski, aby zestrzeliwać drony, które kosztują tylko kilka tysięcy dolarów.

Musimy sprawić, że nasze niebo będzie bezpieczne. W ciągu ostatnich kilku tygodni widzieliśmy, co się wydarzyło w związku z pojawieniem się dronów w Polsce i (rosyjskich – PAP) myśliwców MiG-31 w Estonii, ale także co się wydarzyło w Danii. Jeśli chodzi o przypadek Danii, cały czas badamy, co się stało, ale jeśli chodzi o Polskę i Estonię, jest jasne, że stoją za tym Rosjanie – powiedział Rutte podczas wspólnego oświadczenia prasowego z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Podkreślił, że właśnie dlatego tak potrzebna jest realizacja inicjatywy "muru dronowego".