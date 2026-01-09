Ewa Sałużanka nie żyje
Ewa Sałużanka nie żyje. Informacja o jej śmierci obiegła media w piątek po południu. Była nie tylko reżyserką, ale także scenarzystką. Zajmowała się również pracą pedagogiczną.
Zmarła artystka reżyserowała spektakle teatralne i projekty telewizyjne, współtworzyła scenariusze. Ewa Sałużanka angażowała się także w działalność instytucji kultury.
Ewa Sałużanka współtworzyła kultowy serial PRL
Była współtwórczynią kultowego serialu PRL, czyli "Alternatywy 4". To do dziś jedna z najchętniej oglądanych produkcji, które stworzył Stanisław Bareja.
Ewę Sałużankę pożegnał w sieci Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, z którym związała swoją działalność. Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci pani Ewy Sałużanki. Jaworzno było dla pani Ewy miejscem świadomie wybranym. Po latach spędzonych w Warszawie i Katowicach, wróciła początkowo z powodów rodzinnych, szybko podejmując decyzję o życiu w naszym mieście- napisał.
Reżyserka "Alternatywy 4" była też pedagogiem
Chciała żyć wśród ludzi, których zna i którzy znają ją – bez anonimowości, blisko spraw i emocji, które budują prawdziwą wspólnotę - dodał. Ewa Sałużanka była również pedagogiem. Prowadziła zajęcia dydaktyczne na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, kształcąc kolejne pokolenia twórców.
Teatr postrzegała nie tylko jako przestrzeń sztuki, ale przede wszystkim jako miejsce spotkań, dialogu i wspólnego przeżywania emocji. (...) Odeszła osoba niezwykle wrażliwa, mądra i zaangażowana - ktoś, kto realnie współtworzył kulturalną i społeczną tożsamość Jaworzna. Rodzinie, bliskim i przyjaciołom pani Ewy składam najszczersze wyrazy współczucia - dodał prezydent Jaworzna.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję