Ewa Sałużanka nie żyje

Ewa Sałużanka nie żyje. Informacja o jej śmierci obiegła media w piątek po południu. Była nie tylko reżyserką, ale także scenarzystką. Zajmowała się również pracą pedagogiczną.

Zmarła artystka reżyserowała spektakle teatralne i projekty telewizyjne, współtworzyła scenariusze. Ewa Sałużanka angażowała się także w działalność instytucji kultury.

Ewa Sałużanka współtworzyła kultowy serial PRL

Była współtwórczynią kultowego serialu PRL, czyli "Alternatywy 4". To do dziś jedna z najchętniej oglądanych produkcji, które stworzył Stanisław Bareja.

Ewę Sałużankę pożegnał w sieci Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, z którym związała swoją działalność. Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci pani Ewy Sałużanki. Jaworzno było dla pani Ewy miejscem świadomie wybranym. Po latach spędzonych w Warszawie i Katowicach, wróciła początkowo z powodów rodzinnych, szybko podejmując decyzję o życiu w naszym mieście- napisał.

Reżyserka "Alternatywy 4" była też pedagogiem

Chciała żyć wśród ludzi, których zna i którzy znają ją – bez anonimowości, blisko spraw i emocji, które budują prawdziwą wspólnotę - dodał. Ewa Sałużanka była również pedagogiem. Prowadziła zajęcia dydaktyczne na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, kształcąc kolejne pokolenia twórców.

Teatr postrzegała nie tylko jako przestrzeń sztuki, ale przede wszystkim jako miejsce spotkań, dialogu i wspólnego przeżywania emocji. (...) Odeszła osoba niezwykle wrażliwa, mądra i zaangażowana - ktoś, kto realnie współtworzył kulturalną i społeczną tożsamość Jaworzna. Rodzinie, bliskim i przyjaciołom pani Ewy składam najszczersze wyrazy współczucia - dodał prezydent Jaworzna.