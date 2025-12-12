Magda Umer nie żyje. Informacja o jej śmierci pojawiła się w piątek, 12 grudnia, po południu. W mediach społecznościowych krótkie oświadczenie zamieścili bliscy artystki.

Magda Umer nie żyje. Jest oświadczenie rodziny

Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać. Mateusz i Franek - czytamy.

Magda Umer odeszła. Kim była?

Magda Umer miała 76 lat. Była polską piosenkarką, wykonywała poezję śpiewaną. Tworzyła recitale, ale też była reżyserką i scenarzystką. Jej debiut miał miejsce pod koniec lat 60. w kabaretach studenckich. Występowała wówczas m.in. w klubie „Stodoła”. W 1997 wyreżyserowała słynny koncert "Zielono mi", przygotowany w hołdzie Agnieszce Osieckiej w ramach 34. KFPP w Opolu. Magda Umer wyreżyserowała także spektakl "Biała bluzka", który wystawiany był warszawskim Och-Teatrze.

Magda Umer przyjaźniła się z Agnieszką Osiecką

Prywatnie Magda Umer przyjaźniła się z Osiecką. Miała dwóch synów - Mateusza i Franciszka. Jej bratanicą jest piosenkarka i aktorka Klementyna Umer. Gdy była dojrzałą kobietą przyjęła rzymskokatolicki chrzest, jej rodzicami chrzestnymi byli Kalina Jędrusik i Janusz Kondratiuk.