Koncert Noworoczny Filharmoników Wiedeńskich to wydarzenie muzyczne, na które co roku czekają miliony widzów, nie tylko tych, którzy są miłośnikami muzyki poważnej. Nie jest łatwo zdobyć bilety i obejrzeć go na żywo. Dlatego też, co roku noworoczny koncert z Wiednia transmitowany jest na żywo przez 90 stacji telewizyjnych.

Koncert noworoczny z Wiednia. Program koncertu 2026

Tak było i tym razem. W programie koncertu noworocznego najwięcej jest utworów rodziny Straussów. W tegorocznym repertuarze znalazły się również kompozycje innych twórców. Utwory, które zostaną zagrane podczas koncertu noworocznego 2026 w Wiedniu to:

Johann Strauss (syn): Uwertura do operetki „Indigo i czterdziestu rozbójników”

Carl Michael Ziehrer: Donausagen. Walc, op. 446

Joseph Lanner: Malapou-Galoppe, op. 148

Eduard Strauss: Brausteufelchen. Polka szybka, op. 154

Johann Strauss (syn): Kwadryl z Zemsty nietoperza, op. 363

Johann Strauss (ojciec): Karnawał w Paryżu. Galop, op. 100

Franz von Suppè: Uwertura do operetki „Piękna Galatea”

Josephine Weinlich: Pieśni syren. Polka-mazur, op. 13

Josef Strauss: Godność kobiet. Walc, op. 277

Johann Strauss (syn): Polka dyplomatów. Polka française, op. 448

Florence Price: Rainbow Waltz

Hans Christian Lumbye: Københavns Jernbane-Damp-Galop

Johann Strauss (syn): Róże z Południa. Walc, op. 388

Johann Strauss (syn): Marsz egipski, op. 335

Josef Strauss: Palmy pokoju. Walc, op. 207.

Koncert noworoczny z Wiednia. To on dyrygował orkiestrą

Koncert noworoczny z Wiednia po raz pierwszy odbywał się pod batutą Yannicka Nézet-Séguina. Dyrygent, który pochodzi z Kanady, debiutował w tej roli, ale z Filharmonią Wiedeńską współpracuje już od 2010 roku. Na co dzień jest dyrektorem muzycznym Metropolitan Opera w Nowym Jorku oraz głównym dyrygentem największych międzynarodowych orkiestr, takich jak Philadelphia Orchestra.

Koncert noworoczny w Wiedniu. Dyrygent zrobił show

Yannick Nézet-Séguin, który w tym roku dyrygował koncertem noworocznym w Wiedniu, z pewnością zapisze się w historii tego muzycznego wydarzenia. Nie tylko ze względu na nowoczesne i bardzo dynamiczne aranżacje utworów, które orkiestra wykonała 1 stycznia br. w Filharmonii Wiedeńskiej, ale również swojego sposobu bycia za pulpitem dyrygenta i interakcji z muzykami oraz publicznością.

Pierwszy raz w historii. Co zrobił dyrygent koncertu noworocznego z Wiednia?

Dyrygent koncertu noworocznego z Wiednia nie tylko śpiewał wraz z muzykami, ale podczas finałowego utwory zszedł ze sceny i zaczął "dyrygować" brawami publiczności. Prosił, by raz klaskali głośno a za chwilę po cichu. Publiczność reagowała na te prośby bardzo entuzjastycznie. Komentatorzy koncertu noworocznego z Wiednia zauważyli, że taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy w historii.

Yannick Nézet-Séguin skierował do publiczności w Filharmonii Wiedeńskiej kilka słów. W jego życzeniach nie zabrakło tych dotyczących pokoju, również tego na świecie.