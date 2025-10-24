W czwartek, 23 października odbył się ostatni koncert laureatów Konkursu Chopinowskiego 2025. Wszyscy, którzy zostali wyróżnienia przez jury, w tym zwycięzca XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina zaprezentowali się przed publicznością.

Konkurs Chopinowski 2025. Wyniki. Kto wygrał?

Przypomnijmy, że laureatem Konkursu Chopinowskiego 2025 został Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych. Nagrodą, jaką otrzymał to złoty medal oraz 60 tys. euro. Wygrana to również ogromny prestiż i szansa na światową karierę. Jury wskazało także sześciu najwyżej ocenionych finalistów. Oni również otrzymali nagrody pieniężne a za drugie i trzecie miejsce także medale srebrny oraz brązowy. Byli to:

II nagroda - Kevin Chen

III nagroda - Zitong Wang

IV nagroda - Tianyao Lyu i Shiori Kuwahara

V nagroda - Piotr Alexewicz i Vincent Ong

VI nagroda - William Yang.

Za najlepsze wykonanie mazurków nagrodę otrzymał Yehuda Prokopowicz a za najlepsze wykonanie poloneza otrzymał Tianyou Li z Chin a ballady - Adam Kałduński z Polski. Nagrodę za najlepsze wykonanie koncertu otrzymała Tianyou Li a za sonaty Zitong Wang.

Konkurs Chopinowski 2025 w ogniu krytyki. Czym oburzyli się widzowie?

Ostatni koncert laureatów XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina odbył się w czwartek i wywołał burzę w sieci. Powodem nie były występy nagrodzonych, ale brak transmisji wydarzenia. Do tej pory było ono dostępne online. Tym razem transmisji zabrakło. Ta decyzja została mocno skrytykowana przez widzów. Na Facebooku wydarzenia pojawiło się mnóstwo komentarzy.

"Czyżby nie było nigdzie transmisji dzisiejszego ostatniego koncertu laureatów?" - pytał jeden z widzów. Inni również nie kryli swojej złości i niezadowolenia. "Co to ma być? Finansujemy konkurs z naszych podatków!"; "Boją się krytyki...następny konkurs będzie za ciemną kurtyną i zamkniętymi drzwiami"; "Nie zasłużyliśmy chyba" - pisali.

Konkurs Chopinowski. Kiedy odbędzie się kolejny?

Kolejny jubileuszowy konkurs chopinowski odbędzie się w 2023 roku, również w Warszawie. Już wiadomo, że na czele jury XX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina stanie Rafał Blechacz. Pianista został laureatem tego wydarzenia w 2005 roku.