Ostatnie trzy tygodnie upłynęły pod znakiem Konkursu Chopinowskiego. Spośród 642 kandydatów wyłoniono 66 muzyków oraz 19 laureatów innych konkursów pianistycznych, którzy stanęli do rywalizacji o tytuł najlepszego pianisty. W ścisłym finale znalazło się 11 uczestników.

Konkurs Chopinowski 2025 zakończony. To on został laureatem!
Konkurs Chopinowski 2025 zakończony. To on został laureatem!

Zobacz również

Wygrał Konkurs Chopinowski 2025. Pięć lat temu zajął IV miejsce

Jury XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistyczny im. Fryderyka Chopina ogłosiło wyniki w nocy z 20 na 21 października ok. 2:30. Mimo, że faworytkami do głównej wygranej były Tianyao Lyu i Shiori Kuwahara, to nie one zwyciężyły. Obydwie zajęły IV miejsce a laureatem Konkursu Chopinowskiego 2025 został Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych. To nie pierwszy jego udział w Konkursie Chopinowskim. Swoich sił próbował w 2015 roku i zajął wówczas czwarte miejsce.

Reklama

W finale tegorocznej odsłony konkursu zaprezentował Koncert fortepianowy f-moll op. 21 oraz Poloneza-Fantazję op. 61. Werdykt jurorów oburzył zarówno ekspertów, jak i słuchaczy.

Werdykt Konkursu Chopinowskiego skrytykowany przez ekspertów

Mogę powiedzieć, może nie tylko w moim imieniu, że to straszny wynik – stwierdził Adam Rozlach, dziennikarz i muzykolog, który prowadził wieczór poświęcony konkursowi w TVP Kultura. Chyba raczej makabryczny do kwadratu- powiedział Jan Popis, muzykolog, krytyk muzyczny, dziennikarz i znawca muzyki Fryderyka Chopina.

Słuchacze Konkursu Chopinowskiego 2025 zawiedzeni werdyktem. Co krytykowali?

Reklama

Podobne opinie pojawiły się w sieci. Wyniki konkursu to chyba jakaś ślepa średnia artymetyczna... sztuka tu przegrywa... wygrywa matematyka; Wstyd; Dziwna decyzja; Ostani konkurs który śledziłam. Wygrał najbardziej mdły i nudny pianista- pisali internauci.

Niektórzy doszukiwali się w ogłoszonym werdykcie polityki. Czy tam już też rządzi jakaś polityka, czy co? Przecież to wstyd, bo każdy widzi, słyszy. Ludzie…To jest nie tylko szokujące, ale po prostu skandaliczne - oburzała się jedna z internautek. Za 5 lat jury do wymiany. W całości - pisał inny. Eric Lu wystąpi podczas uroczystego Koncertu Laureatów, który odbędzie się we wtorek, 21 października br., o godzinie 20.00 w Teatrze Wielkim.