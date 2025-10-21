Ostatnie trzy tygodnie upłynęły pod znakiem Konkursu Chopinowskiego. Spośród 642 kandydatów wyłoniono 66 muzyków oraz 19 laureatów innych konkursów pianistycznych, którzy stanęli do rywalizacji o tytuł najlepszego pianisty. W ścisłym finale znalazło się 11 uczestników.

Wygrał Konkurs Chopinowski 2025. Pięć lat temu zajął IV miejsce

Jury XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistyczny im. Fryderyka Chopina ogłosiło wyniki w nocy z 20 na 21 października ok. 2:30. Mimo, że faworytkami do głównej wygranej były Tianyao Lyu i Shiori Kuwahara, to nie one zwyciężyły. Obydwie zajęły IV miejsce a laureatem Konkursu Chopinowskiego 2025 został Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych. To nie pierwszy jego udział w Konkursie Chopinowskim. Swoich sił próbował w 2015 roku i zajął wówczas czwarte miejsce.

Reklama

W finale tegorocznej odsłony konkursu zaprezentował Koncert fortepianowy f-moll op. 21 oraz Poloneza-Fantazję op. 61. Werdykt jurorów oburzył zarówno ekspertów, jak i słuchaczy.

Werdykt Konkursu Chopinowskiego skrytykowany przez ekspertów

Mogę powiedzieć, może nie tylko w moim imieniu, że to straszny wynik – stwierdził Adam Rozlach, dziennikarz i muzykolog, który prowadził wieczór poświęcony konkursowi w TVP Kultura. Chyba raczej makabryczny do kwadratu- powiedział Jan Popis, muzykolog, krytyk muzyczny, dziennikarz i znawca muzyki Fryderyka Chopina.

Słuchacze Konkursu Chopinowskiego 2025 zawiedzeni werdyktem. Co krytykowali?

Reklama

Podobne opinie pojawiły się w sieci. Wyniki konkursu to chyba jakaś ślepa średnia artymetyczna... sztuka tu przegrywa... wygrywa matematyka; Wstyd; Dziwna decyzja; Ostani konkurs który śledziłam. Wygrał najbardziej mdły i nudny pianista- pisali internauci.

Niektórzy doszukiwali się w ogłoszonym werdykcie polityki. Czy tam już też rządzi jakaś polityka, czy co? Przecież to wstyd, bo każdy widzi, słyszy. Ludzie…To jest nie tylko szokujące, ale po prostu skandaliczne - oburzała się jedna z internautek. Za 5 lat jury do wymiany. W całości - pisał inny. Eric Lu wystąpi podczas uroczystego Koncertu Laureatów, który odbędzie się we wtorek, 21 października br., o godzinie 20.00 w Teatrze Wielkim.