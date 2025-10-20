Konkurs Chopinowski 2025 wielkimi krokami zbliża się do końca. W nocy z poniedziałku 20 października na wtorek 21 października ogłoszony zostanie wynik. Jury przekaże, kto wygrał trwające przez prawie miesiąc zmagania młodych i zdolnych pianistów oraz pianistek.
Konkurs Chopinowski 2025. Kto dostał się do finału?
W finale XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina znalazło się 11 uczestników. Miejsc było 10, ale ze względu na to, że dwóch pianistów otrzymało tę samą ilość punktów jest ich w ścisłym finale o jednego więcej. O główną wygraną walczyć będą:
- Kevin Chen, Kanada
- David Khrikuli, Gruzja
- Shiori Kuwahara, Japonia
- Tianyou Li, Chiny
- Eric Lu, USA
- Tianyao Lyu, Chiny
- Vincent Ong, Malezja
- Miyu Shindo, Japonia
- Zitong Wang, Chiny
- William Yang, USA
Spośród trzech Polaków, którzy dotarli do półfinału Konkursu Chopinowskiego 2025, tylko jeden z nich dostał się do ścisłego finału. To właśnie Piotr Alexewicz. Wszyscy pianiści swoje umiejętności zaprezentowali w dniach 18-20 października 2025 r. Reprezentant Polski wystąpił o godz. 21.20 w niedzielę, 19 października.
Konkurs Chopinowski 2025. Kim jest Piotr Alexewicz?
Piotr Alexewicz, który dostał się do finału Konkursu Chopinowskiego 2025 z muzyką związał się już jako mały chłopiec. W świat fortepianu wprowadzała go babcia. Dopiero, gdy miał 12 lat zaczął o muzyce myśleć na poważnie. Uczył się w szkole muzycznej i śpiewał w chórze chłopięcym Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. W 2021 roku Piotr Alexewicz wyjechał do Zurichu, tam mieszka, szkoli się a także wykłada.
Pianista występuje zarówno w Polsce, jak też za granicą w Danii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA a także Japonii, Chorwacji, Francji, Szwajcarii i Słowacji. W 2021 roku Piotr Alexewicz brał udział w Konkursie Chopinowskim, ale nie wszedł do finału. Na swoim koncie ma nagrodę "Młody Promotor Polski" za szczególne zasługi w propagowaniu kultury polskiej. Pasją Piotra Alexewicza jest lotnictwo i podróże.
Konkurs Chopinowski 2025. Gdzie oglądać i słuchać transmisji?
Pianistów, którzy biorą udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Fortepianowym im. Fryderyka Chopina można będzie posłuchać i zobaczyć podczas transmisji za darmo. Konkurs Chopinowski oglądać będzie można w TVP Kultura i na kanale TVP VOD.
Z kolei słuchacze Polskiego Radia będą mogli posłuchać transmisji z przesłuchań konkursowych, wywiadów z uczestnikami oraz rozmów dziennikarzy i krytyków na Dwójce oraz w Polskim Radiu Chopin.
Tegoroczny Konkurs Chopinowski transmitowany będzie także online m.in. na oficjalnym kanale YouTube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, oficjalnej stronie internetowej Konkursu Chopinowskiego oraz w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Konkurs Chopinowski 2025 będzie także relacjonowany na TikToku.
