Konkurs Chopinowski 2025 wielkimi krokami zbliża się do końca. W nocy z poniedziałku 20 października na wtorek 21 października ogłoszony zostanie wynik. Jury przekaże, kto wygrał trwające przez prawie miesiąc zmagania młodych i zdolnych pianistów oraz pianistek.

Konkurs Chopinowski 2025. Kto dostał się do finału?

W finale XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina znalazło się 11 uczestników. Miejsc było 10, ale ze względu na to, że dwóch pianistów otrzymało tę samą ilość punktów jest ich w ścisłym finale o jednego więcej. O główną wygraną walczyć będą:

Reklama

Kevin Chen, Kanada

David Khrikuli, Gruzja

Shiori Kuwahara, Japonia

Tianyou Li, Chiny

Eric Lu, USA

Tianyao Lyu, Chiny

Vincent Ong, Malezja

Miyu Shindo, Japonia

Zitong Wang, Chiny

William Yang, USA

Spośród trzech Polaków, którzy dotarli do półfinału Konkursu Chopinowskiego 2025, tylko jeden z nich dostał się do ścisłego finału. To właśnie Piotr Alexewicz. Wszyscy pianiści swoje umiejętności zaprezentowali w dniach 18-20 października 2025 r. Reprezentant Polski wystąpił o godz. 21.20 w niedzielę, 19 października.

Konkurs Chopinowski 2025. Kim jest Piotr Alexewicz?

Piotr Alexewicz, który dostał się do finału Konkursu Chopinowskiego 2025 z muzyką związał się już jako mały chłopiec. W świat fortepianu wprowadzała go babcia. Dopiero, gdy miał 12 lat zaczął o muzyce myśleć na poważnie. Uczył się w szkole muzycznej i śpiewał w chórze chłopięcym Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. W 2021 roku Piotr Alexewicz wyjechał do Zurichu, tam mieszka, szkoli się a także wykłada.

Pianista występuje zarówno w Polsce, jak też za granicą w Danii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA a także Japonii, Chorwacji, Francji, Szwajcarii i Słowacji. W 2021 roku Piotr Alexewicz brał udział w Konkursie Chopinowskim, ale nie wszedł do finału. Na swoim koncie ma nagrodę "Młody Promotor Polski" za szczególne zasługi w propagowaniu kultury polskiej. Pasją Piotra Alexewicza jest lotnictwo i podróże.

Reklama

Konkurs Chopinowski 2025. Gdzie oglądać i słuchać transmisji?

Pianistów, którzy biorą udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Fortepianowym im. Fryderyka Chopina można będzie posłuchać i zobaczyć podczas transmisji za darmo. Konkurs Chopinowski oglądać będzie można w TVP Kultura i na kanale TVP VOD.

Z kolei słuchacze Polskiego Radia będą mogli posłuchać transmisji z przesłuchań konkursowych, wywiadów z uczestnikami oraz rozmów dziennikarzy i krytyków na Dwójce oraz w Polskim Radiu Chopin.

Tegoroczny Konkurs Chopinowski transmitowany będzie także online m.in. na oficjalnym kanale YouTube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, oficjalnej stronie internetowej Konkursu Chopinowskiego oraz w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Konkurs Chopinowski 2025 będzie także relacjonowany na TikToku.