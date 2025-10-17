Konkurs Chopinowski 2025. Jest lista finalistów

XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych na świecie. Odbywa się co pięć lat. Miłośnicy muzyki klasycznej z różnych zakątków globu i tym razem przybyli do stolicy, by posłuchać występów utalentowanych pianistów.

W czwartek około godz. 23 ogłoszono wyniki półfinału Konkursu Chopinowskiego. Na werdykt jury czekało 20 pianistów. Wśród nich było aż trzech Polaków. Byli nimi:

Piotr Alexewicz

Piotr Pawlak

Yehuda Prokopowicz.

Konkurs Chopinowski 2025. Który pianista z Polski dostał się do finału?

Spośród nich tylko jeden przeszedł do finału Konkursu Chopinowskiego 2025. Jest nim Piotr Alexewicz. Poza nim walczyć o główną wygraną będą również:

Kevin Chen, Kanada

David Khrikuli, Gruzja

Shiori Kuwahara, Japonia

Tianyou Li, Chiny

Eric Lu, USA

Tianyao Lyu, Chiny

Vincent Ong, Malezja

Miyu Shindo, Japonia

Zitong Wang, Chiny

William Yang, USA

Wszyscy swoje umiejętności zaprezentują w dniach 18-20 października 2025 r. Piątek, czyli 17 października to dzień przerwy w konkursowych przesłuchaniach. Ten dzień to uroczystości związane z obchodami 176. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina. "Requiem" Mozarta w Bazylice Świętego Krzyża rozpocznie się o godz. 20.30.

Konkurs Chopinowski 2025. Kim jest Piotr Alexewicz?

Piotr Alexewicz ma 25 lat. Po raz drugi bierze udział w Konkursie Chopinowskim. W poprzedniej edycji udało mu się dotrzeć do trzeciego etapu. Jego występ w półfinale tegorocznego Konkursu Chopinowskiego wzbudził sporo emocji. Nie wszystkim podobało się, jak gra Alexewicz. "Do mnie niestety nie przemawia. Jakoś bezbarwnie. Ale może się mylę. Oby"; "Marsz żałobny jakiś bardzo mało dramatyczny. Takie smutne powolne łkanie" - pisali.

Wśród komentarzy nie brakowało również tych pozytywnych, pełnych zachwytów. "Zdecydowanie najlepszy z Polaków"; "Jego występ wbił mnie w fotel"; "Nie zazdroszczę jurorom. »Marsz Żałobny« - perełka", "Ale cudownie, lirycznie i melancholijnie" - pisali zwolennicy talentu Piotra Alexewicza.

Konkurs Chopinowski 2025. Gdzie oglądać i słuchać transmisji?

Pianistów, którzy biorą udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Fortepianowym im. Fryderyka Chopina można będzie posłuchać i zobaczyć podczas transmisji za darmo. Konkurs Chopinowski oglądać będzie można w TVP Kultura i na kanale TVP VOD.

Z kolei słuchacze Polskiego Radia będą mogli posłuchać transmisji z przesłuchań konkursowych, wywiadów z uczestnikami oraz rozmów dziennikarzy i krytyków na Dwójce oraz w Polskim Radiu Chopin.

Tegoroczny Konkurs Chopinowski transmitowany będzie także online m.in. na oficjalnym kanale YouTube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, oficjalnej stronie internetowej Konkursu Chopinowskiego oraz w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Konkurs Chopinowski 2025 będzie także relacjonowany na TikToku.