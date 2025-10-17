Konkurs Chopinowski 2025. Jest lista finalistów
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych na świecie. Odbywa się co pięć lat. Miłośnicy muzyki klasycznej z różnych zakątków globu i tym razem przybyli do stolicy, by posłuchać występów utalentowanych pianistów.
W czwartek około godz. 23 ogłoszono wyniki półfinału Konkursu Chopinowskiego. Na werdykt jury czekało 20 pianistów. Wśród nich było aż trzech Polaków. Byli nimi:
- Piotr Alexewicz
- Piotr Pawlak
- Yehuda Prokopowicz.
Konkurs Chopinowski 2025. Który pianista z Polski dostał się do finału?
Spośród nich tylko jeden przeszedł do finału Konkursu Chopinowskiego 2025. Jest nim Piotr Alexewicz. Poza nim walczyć o główną wygraną będą również:
- Kevin Chen, Kanada
- David Khrikuli, Gruzja
- Shiori Kuwahara, Japonia
- Tianyou Li, Chiny
- Eric Lu, USA
- Tianyao Lyu, Chiny
- Vincent Ong, Malezja
- Miyu Shindo, Japonia
- Zitong Wang, Chiny
- William Yang, USA
Wszyscy swoje umiejętności zaprezentują w dniach 18-20 października 2025 r. Piątek, czyli 17 października to dzień przerwy w konkursowych przesłuchaniach. Ten dzień to uroczystości związane z obchodami 176. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina. "Requiem" Mozarta w Bazylice Świętego Krzyża rozpocznie się o godz. 20.30.
Konkurs Chopinowski 2025. Kim jest Piotr Alexewicz?
Piotr Alexewicz ma 25 lat. Po raz drugi bierze udział w Konkursie Chopinowskim. W poprzedniej edycji udało mu się dotrzeć do trzeciego etapu. Jego występ w półfinale tegorocznego Konkursu Chopinowskiego wzbudził sporo emocji. Nie wszystkim podobało się, jak gra Alexewicz. "Do mnie niestety nie przemawia. Jakoś bezbarwnie. Ale może się mylę. Oby"; "Marsz żałobny jakiś bardzo mało dramatyczny. Takie smutne powolne łkanie" - pisali.
Wśród komentarzy nie brakowało również tych pozytywnych, pełnych zachwytów. "Zdecydowanie najlepszy z Polaków"; "Jego występ wbił mnie w fotel"; "Nie zazdroszczę jurorom. »Marsz Żałobny« - perełka", "Ale cudownie, lirycznie i melancholijnie" - pisali zwolennicy talentu Piotra Alexewicza.
Konkurs Chopinowski 2025. Gdzie oglądać i słuchać transmisji?
Pianistów, którzy biorą udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Fortepianowym im. Fryderyka Chopina można będzie posłuchać i zobaczyć podczas transmisji za darmo. Konkurs Chopinowski oglądać będzie można w TVP Kultura i na kanale TVP VOD.
Z kolei słuchacze Polskiego Radia będą mogli posłuchać transmisji z przesłuchań konkursowych, wywiadów z uczestnikami oraz rozmów dziennikarzy i krytyków na Dwójce oraz w Polskim Radiu Chopin.
Tegoroczny Konkurs Chopinowski transmitowany będzie także online m.in. na oficjalnym kanale YouTube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, oficjalnej stronie internetowej Konkursu Chopinowskiego oraz w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Konkurs Chopinowski 2025 będzie także relacjonowany na TikToku.
