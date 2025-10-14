XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa i budzi wiele emocji. W niedzielę wieczorem uczestnicy dowiedzieli się, którzy z nich przeszli do III etapu konkursu, czyli do półfinału.

Zakwalifikowało się 20 pianistów z ośmiu krajów. Wśród nich jest trzech Polaków, którzy awansowali do trzeciego etapu XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. To Piotr Alexewicz, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz. Trzeci etap Konkursu Chopinowskiego 2025 rozpocznie się 16 października, a wielki finał zaplanowano na 18–20 października.

Konkurs Chopinowski 2025. Kto zasiada w jury?

W jury tegorocznego, odbywającego się co pięć lat konkursu, zasiadają m.in. przewodniczący Garrick Ohlsson, zwycięzca konkursu z 1970 roku a także Yulianna Avdeeva, Nelson Goerner, Piotr Paleczny i Ewa Pobłocka. To oni wybiorą i ogłoszą zwycięzcę tegorocznego Konkursu Chopinowskiego i to oni a dokładnie ich decyzje dotyczące uczestników też budzą ogromne kontrowersje wśród słuchaczy i obserwatorów imprezy.

Konkurs Chopinowski 2025. "Lista powiązań" wywołała burzę

Powodem jest "lista powiązań", która krąży w sieci. Sugeruje ona, że niektórych uczestników jurorzy dobrze znają i faworyzują, bo mieli z nimi kontakt podczas kursów mistrzowskich. W sieci wrze. Nie brakuje komentarzy pełnych oburzenia.

Czy to tak wszędzie protega !!! Czy nie może być normalnie ? Współczuję wszystkim nie protegowanym i trzymam kciuki; Ten konkurs powinien być unieważniony, a jurorzy przepędzeni na 4 wiatry.; Każdy zna to ze szkoły - "leci na opinii". Nawet najbardziej uczciwi ludzie mogą nieświadomie ulegać takim mechanizmom - grzmią zwolennicy "teorii spiskowej".

Konkurs Chopinowski 2025. Nie wszyscy wierzą w "listę powiązań"

Jest też spora grupa internautów, która w "listę powiązań" nie wierzy i broni jurorów oraz samego Konkursu Chopinowskiego 2025. W pewnym sensie jest to normalne, że młodzi pianiści szukają nauczycieli i przed konkursem chcą się pokazać jak największej liczbie profesorów, żeby mieć feedback. Chcą się nauczyć, zaprezentować, chcą żeby ich zapamiętano - pisze jedna z internautek.

Wszyscy piszący znają się lepiej niż jury jesteście okropni uszanujcie autorytety i lepiej zamknijcie się; Kolejny powód do wojny polsko - polskiej? Ja się odcinam od tego. Życzę powodzenia; Jurorzy nie oceniają występów swoich uczniów. Nie psujmy tego wspaniałego konkursu - piszą przeciwnicy "listy powiązań".

Kto ostatecznie wygra Konkurs Chopinowski 2025 i okaże się najlepszym pianistą, który dołączy do grona pozostałych laureatów tego konkursu? O tym przekonamy się już niebawem.

Konkurs Chopinowski 2025. Kiedy półfinał?

III etap Konkursu Chopinowskiego 2025 rozpocznie się już we wtorek, 14 października, i potrwa do 20 października. Każdy pianista wykona jedną z dwóch Sonat Chopina (b-moll op. 35 lub h-moll op. 58), cykl mazurków oraz dowolny utwór solowy niewykonywany wcześniej. Występy każdego uczestnika będą trwały od 45 do 55 minut.

Konkurs Chopinowski 2025. Gdzie oglądać i słuchać transmisji?

Pianistów, którzy biorą udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Fortepianowym im. Fryderyka Chopina można będzie posłuchać i zobaczyć podczas transmisji za darmo. Konkurs Chopinowski oglądać będzie można w TVP Kultura i na kanale TVP VOD.

Z kolei słuchacze Polskiego Radia będą mogli posłuchać transmisji z przesłuchań konkursowych, wywiadów z uczestnikami oraz rozmów dziennikarzy i krytyków na Dwójce oraz w Polskim Radiu Chopin.

Tegoroczny Konkurs Chopinowski transmitowany będzie także online m.in. na oficjalnym kanale YouTube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, oficjalnej stronie internetowej Konkursu Chopinowskiego oraz w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Konkurs Chopinowski 2025 będzie także relacjonowany na TikToku.