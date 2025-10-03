Rusza Konkurs Chopinowski 2025. Przez najbliższe tygodnie odbywać się będą przesłuchania w ramach XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.
Konkurs Chopinowski 2025. Ilu Polaków startuje?
Do udziału w Konkursie Chopinowskim zgłosiło się 642 muzyków. Do I etapu konkursu zakwalifikowanych zostało po etapie eliminacji 66 muzyków oraz 19 laureatów innych konkursów pianistycznych, w tym m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Wśród tych, którzy będą walczyć o tytuł najlepszego pianisty w Konkursie Chopinowskim 2025 jest 13 Polaków.
Konkurs Chopinowski 2025. Trzech Polaków w pierwszym przesłuchaniu
Troje z nich wystąpi podczas pierwszej sesji przesłuchań, która rozpocznie się dziś 3 października o godz. 10:00. Przesłuchania I etapu rozpoczynają się 3 października i potrwają przez 5 dni, do 7 października. W porannej sesji przesłuchań (od godz. 10.00) wystąpią:
- Tao Ziye
- U Chun Lam
- Ushida Tomoharu
- Wang Ryan
- Wang Zitong
- Widlarz Jan
- Wierciński Andrzej
- Wierciński Krzysztof
- W sesji popołudniowej (od godz. 17.00) usłyszymy:
- Wong Victoria
- Wu Maiqi
- Wu Yifan
- Yamagata Miki
- Yamazaki Ryota
- Yang Fanze
- Yang William
- Yang Yuanfan
- Yu Yichen
Konkurs Chopinowski 2025. Harmonogram
Pełen harmonogram Konkursu Chopinowskiego wygląda następująco:
- Koncert inauguracyjny: 2.10.2025 r.
- I etap: 3-7.10.2025 r. (sesja poranna godz. 10.00 i sesja popołudniowa godz. 17.00)
- II etap: 9-12.10.2025 r. (sesja poranna godz. 10.00 i sesja popołudniowa godz. 17.00)
- III etap: 14-16.10.2025 r. (sesja poranna godz. 10.00 i sesja popołudniowa godz. 17.00)
- Finał: 18-20.10.2025 r. (sesja wieczorna godz. 18.00)
- I koncert laureatów: 21.10.2025 r.
- II koncert laureatów: 22.10.2025 r.
- III koncert laureatów: 23.10.2025 r.
Konkurs Chopinowski 2025. Gdzie oglądać i słuchać transmisji?
Pianistów, którzy biorą udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Fortepianowym im. Fryderyka Chopina można będzie posłuchać i zobaczyć podczas transmisji za darmo. Konkurs Chopinowski oglądać będzie można w TVP Kultura i na kanale TVP VOD.
Z kolei słuchacze Polskiego Radia będą mogli posłuchać transmisji z przesłuchań konkursowych, wywiadów z uczestnikami oraz rozmów dziennikarzy i krytyków na Dwójce oraz w Polskim Radiu Chopin.
Tegoroczny Konkurs Chopinowski transmitowany będzie także online m.in. na oficjalnym kanale YouTube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, oficjalnej stronie internetowej Konkursu Chopinowskiego oraz w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Konkurs Chopinowski 2025 będzie także relacjonowany na TikToku.
