Rusza Konkurs Chopinowski 2025. Przez najbliższe tygodnie odbywać się będą przesłuchania w ramach XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

Konkurs Chopinowski 2025. Ilu Polaków startuje?

Do udziału w Konkursie Chopinowskim zgłosiło się 642 muzyków. Do I etapu konkursu zakwalifikowanych zostało po etapie eliminacji 66 muzyków oraz 19 laureatów innych konkursów pianistycznych, w tym m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Wśród tych, którzy będą walczyć o tytuł najlepszego pianisty w Konkursie Chopinowskim 2025 jest 13 Polaków.

Konkurs Chopinowski 2025. Trzech Polaków w pierwszym przesłuchaniu

Troje z nich wystąpi podczas pierwszej sesji przesłuchań, która rozpocznie się dziś 3 października o godz. 10:00. Przesłuchania I etapu rozpoczynają się 3 października i potrwają przez 5 dni, do 7 października. W porannej sesji przesłuchań (od godz. 10.00) wystąpią:

Tao Ziye

U Chun Lam

Ushida Tomoharu

Wang Ryan

Wang Zitong

Widlarz Jan

Wierciński Andrzej

Wierciński Krzysztof

W sesji popołudniowej (od godz. 17.00) usłyszymy:

Wong Victoria

Wu Maiqi

Wu Yifan

Yamagata Miki

Yamazaki Ryota

Yang Fanze

Yang William

Yang Yuanfan

Yu Yichen

Konkurs Chopinowski 2025. Harmonogram

Pełen harmonogram Konkursu Chopinowskiego wygląda następująco:

Koncert inauguracyjny: 2.10.2025 r.

I etap: 3-7.10.2025 r. (sesja poranna godz. 10.00 i sesja popołudniowa godz. 17.00)

II etap: 9-12.10.2025 r. (sesja poranna godz. 10.00 i sesja popołudniowa godz. 17.00)

III etap: 14-16.10.2025 r. (sesja poranna godz. 10.00 i sesja popołudniowa godz. 17.00)

Finał: 18-20.10.2025 r. (sesja wieczorna godz. 18.00)

I koncert laureatów: 21.10.2025 r.

II koncert laureatów: 22.10.2025 r.

III koncert laureatów: 23.10.2025 r.

Konkurs Chopinowski 2025. Gdzie oglądać i słuchać transmisji?

Pianistów, którzy biorą udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Fortepianowym im. Fryderyka Chopina można będzie posłuchać i zobaczyć podczas transmisji za darmo. Konkurs Chopinowski oglądać będzie można w TVP Kultura i na kanale TVP VOD.

Z kolei słuchacze Polskiego Radia będą mogli posłuchać transmisji z przesłuchań konkursowych, wywiadów z uczestnikami oraz rozmów dziennikarzy i krytyków na Dwójce oraz w Polskim Radiu Chopin.

Tegoroczny Konkurs Chopinowski transmitowany będzie także online m.in. na oficjalnym kanale YouTube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, oficjalnej stronie internetowej Konkursu Chopinowskiego oraz w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Konkurs Chopinowski 2025 będzie także relacjonowany na TikToku.