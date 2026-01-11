Paszporty "Polityki" wróciły do TVP

Paszporty "Polityki" rozdanie zostały w niedzielę wieczorem. Gala po 10 latach wróciła do TVP. Wcześniej imprezę pokazywała stacja TVN.

Reklama

Statuetki przyznawane podczas gali Paszporty "Polityki" przyznawane są w kilku kategoriach takich jak film, sztuki wizualne, książka, scena, muzyka poważna, kultura cyfrowa oraz muzyka popularna. Prowadzącymi galę była Gabi Drzewiecka, która od kilku miesięcy pracuje w TVP oraz Bartek Chaciński, wice naczelny "Polityki".

Paszporty "Polityki" w TVP. Osobliwy komentarz prowadzącego

To właśnie on witając zgromadzoną w studiu im. Kory na Woronicza publiczność i widzów przed telewizorami, zdobył się na osobliwy komentarz. Nawiązał w nim do powrotu Paszportów "Polityki" do TVP. Po 10 latach przerwy witamy widzów TVP2. Państwo wiedzą, przez co nas tyle lat tutaj nie było. Najkrócej rzecz ujmując: "Przez te oczy zielone" nas nie było - powiedział Chaciński.