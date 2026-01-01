"Sylwester z Dwójką" to impreza organizowana co roku przez TVP. Tym razem odbył się on pod katowickim Spodkiem. Jedną z gwiazd zagranicznych, która wystąpiła podczas imprezy był Sting.

Sting gwiazdą "Sylwestra z Dwójką". Co śpiewał?

Artysta na żywo wykonał swoje największe przeboje. W sieci po jego występie pojawiło się wiele komentarzy. Wieli internautów doceniło, że nie śpiewał z playbacku. Sting wyszedł na scenę dwa razy i wykonał swoje największe hity takie jak:

Reklama

"Every breath you take"

"Shape of my heart"

"Message in a bottle"

"Englishman in New York".

Nie zabrakło też kilku słów po polsku od artysty. "Dobry wieczór, Polska! Dziękuję!" - powiedział. Fani artysty byli zachwyceni. Wśród komentarzy, które pojawiły się w sieci, były również te wyrażające zaskoczenie obecnością artysty na takiej imprezie.

Jakub Żulczyk komentuje występ Stinga. Co napisał?

Jednym z nich był ten zamieszczony przez Jakuba Żulczyka. Zdziwiła go motywacja Stinga i jego obecność w Katowicach. Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć - jesteś Stingiem. Masz 75 lat - owszem, jesteś w świetnej formie i może pożyjesz jeszcze i z 20 lat ale jakby nie patrzeć już bliżej niż dalej. Masz pół miliarda dolarów majątku. Twoje prapraprawnuki są ekhm ustawione. Masz ogromny dorobek, pełno hitów. Więc co sprawia, że zamiast mieć na wszystko wywalone, po prostu odpoczywać, chce Ci się dymać grać i to akurat Sylwestra w Katowicach??? - pisze Jakub Żulczyk.

Jakub Żulczyk słynie z ostrych komentarzy

Jakub Żulczyk, który jest autorem takich powieści jak "Ślepnąc od świateł" czy "Wzgórze psów", często dobitnie wypowiada się na temat osób publicznych czy zjawisk społecznych. Swego czasu za nazwanie byłego prezydenta "debilem" miał proces.

Chodziło o komentarz do wpisu Andrzeja Dudy po wyborach prezydenckich w USA w 2020 roku. Prezydent napisał wówczas na Twitterze: "Gratulacje dla Joe Bidena za udaną kampanię prezydencką; w oczekiwaniu na nominację Kolegium Elektorów Polska jest zdeterminowana, by utrzymać wysoki poziom i jakość partnerstwa strategicznego z USA".