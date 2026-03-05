Myślę, że gdybyśmy tego nie zrobili pierwsi, oni zrobiliby to samo Izraelowi i strzelili też w nas, gdyby to było możliwe – powiedział Trump na początku spotkania poświęconego inicjatywie mającej zredukować wzrost kosztów prądu z powodu rozwoju AI.

Trump: Siła armii USA w skali od 1 do 10? Dałbym 15

Prezydent zapewniał, że działania wojenne USA przebiegają bardzo dobrze i USA są w "bardzo silnej pozycji".

Na froncie wojennym radzimy sobie bardzo dobrze, delikatnie mówiąc. Gdyby ktoś zapytał, jak oceniasz to w skali od 1 do 10? Powiedziałbym, że około 15 – dodał Trump.

Uzasadnienia rozpoczęcia wojny w Iranie przez USA

Wypowiedź Trumpa jest już kolejnym uzasadnieniem rozpoczęcia wojny przez USA. We wtorek prezydent USA zaprzeczał, by Izrael wymusił jego decyzję o rozpoczęciu ataku i mówił, że Iran zamierzał zaatakować siły USA.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oznajmiła, że powodem była "kumulacja bezpośrednich zagrożeń" ze strony Iranu, choć przyznała, że na czas rozpoczęcia operacji wpływ miały informacje z Izraela o okazji do zabicia najwyższego przywódcy Iranu.

Wcześniej sekretarz stanu Marco Rubio sugerował, że Izrael planował zaatakować Iran, wobec czego USA zdecydowały się zrobić to w tym samym czasie, by wyprzedzić niechybny odwet Iranu na izraelski atak.