Zmiany będą mieć spore znaczenie dla projektowania ogrodzeń oraz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Wynikają one z aktualizacji przepisów budowlanych oraz rozporządzeń dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich otoczenie. Część nowych wymagań zacznie obowiązywać od września 2026 roku. Co się zmieni?

Bramy nie mogą otwierać się na ulicę

Jedną z najważniejszych zmian będzie sposób montowania bram wjazdowych. Zgodnie z nowymi przepisami bramy nie będą mogły otwierać się na zewnątrz – czyli w kierunku ulicy, chodnika lub drogi publicznej. W praktyce oznacza to konieczność projektowania bram tak, aby skrzydła otwierały się wyłącznie do wnętrza posesji albo były przesuwne. Powód jest prosty: chodzi o bezpieczeństwo.

Dotychczas zdarzało się, że otwierana brama wchodziła w przestrzeń chodnika lub drogi. W niektórych sytuacjach mogło to stanowić zagrożenie dla przechodniów, rowerzystów czy kierowców. Nowe regulacje mają ograniczyć takie sytuacje i poprawić bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej.

Drut kolczasty tylko na większej wysokości

Nowelizacja przepisów obejmuje również elementy zabezpieczające stosowane na ogrodzeniach. Jedną z najbardziej widocznych zmian będzie podniesienie wysokości, od której można montować ostre elementy, takie jak drut kolczasty.

Niebezpieczne elementy, takie jak drut kolczasty, będą mogły być instalowane tylko powyżej wysokości 2,2 metra od powierzchni ziemi. Wcześniej limit ten wynosił 1,8 metra.

Celem tej zmiany jest zmniejszenie ryzyka przypadkowych urazów – szczególnie w miejscach, gdzie ogrodzenie znajduje się blisko chodnika lub drogi. W praktyce oznacza to, że niższe ogrodzenia nie będą mogły być wyposażone w ostre zabezpieczenia.

Niektóre obiekty o szczególnych wymaganiach bezpieczeństwa – na przykład infrastruktura przemysłowa czy wojskowa – będą jednak mogły zostać objęte wyjątkami.

Szerokość furtki też będzie regulowana

Nowe przepisy wprowadzają także minimalną szerokość furtki prowadzącej na posesję. Zgodnie z nowymi wytycznymi będzie ona musiała wynosić co najmniej 90 centymetrów.

Choć różnica może wydawać się niewielka, zmiana ma znaczenie dla dostępności przestrzeni. Chodzi przede wszystkim o osoby z ograniczoną mobilnością – w tym użytkowników wózków inwalidzkich czy rodziców z wózkami dziecięcymi. To element szerszego trendu w przepisach budowlanych, który zakłada stopniowe dostosowywanie przestrzeni publicznej i prywatnej do potrzeb różnych użytkowników.

Zmiany nie tylko przy ogrodzeniach

Nowelizacja przepisów dotyka również innych elementów infrastruktury budowlanej. Wśród nowych wymogów pojawia się także obowiązek instalacji paneli fotowoltaicznych na części budynków. Dotyczyć ma to przede wszystkim budynków użyteczności publicznej oraz obiektów gospodarczych. Z obowiązku wyłączone pozostaną natomiast budynki jednorodzinne.

Eksperci wskazują, że jest to element szerszej strategii transformacji energetycznej i zwiększania udziału energii odnawialnej w Polsce. Podobne regulacje wprowadzane są obecnie w wielu krajach Unii Europejskiej.

Co z istniejącymi ogrodzeniami?

Nowe zasady będą miały zastosowanie przede wszystkim do nowych inwestycji oraz modernizacji istniejących ogrodzeń. Oznacza to, że właściciele posesji planujący przebudowę ogrodzenia lub wymianę bramy będą musieli dostosować projekt do nowych wymogów.

W praktyce może to dotyczyć m.in.:

- wymiany bramy na model otwierany do środka,

- zmiany wysokości elementów zabezpieczających,

- poszerzenia furtki.

Inwestorzy powinni uwzględnić nowe przepisy już na etapie planowania inwestycji. W przeciwnym razie mogą pojawić się problemy podczas odbioru budowy lub konieczność wprowadzenia kosztownych poprawek.

Dlaczego wprowadza się takie regulacje?

Specjaliści od urbanistyki i bezpieczeństwa ruchu drogowego podkreślają, że drobne elementy infrastruktury – takie jak bramy czy ogrodzenia – mogą realnie wpływać na bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej.

Według analiz dotyczących planowania przestrzennego, źle zaprojektowane ogrodzenia mogą ograniczać widoczność na skrzyżowaniach, utrudniać poruszanie się pieszym lub powodować niebezpieczne sytuacje przy wjazdach na posesję. Dlatego wiele państw europejskich stopniowo wprowadza bardziej szczegółowe regulacje dotyczące takich elementów.

Właściciele domów powinni to sprawdzić wcześniej

Choć wrzesień 2026 roku może wydawać się odległym terminem, osoby planujące budowę domu lub modernizację ogrodzenia powinny już teraz sprawdzić nowe wymogi. Zmiany w prawie budowlanym często wpływają nie tylko na wygląd posesji, ale również na koszty inwestycji i sposób projektowania całej działki. W tym przypadku chodzi jednak przede wszystkim o jedno – większe bezpieczeństwo oraz bardziej uporządkowaną przestrzeń wokół naszych domów.