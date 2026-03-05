36 tysięcy rzeczy zostawionych w pociągach. PKP Intercity ujawnia nietypowe przedmioty

W 2025 roku pociągi PKP Intercity przewiozły rekordowe 89,2 mln pasażerów. W minionym roku odnotowano również znaczną liczbę rzeczy pozostawionych w składach - pasażerowie zapomnieli zabrać z pociągów łącznie 36 tys. 646 przedmiotów.

Spółka przekazała, że wśród zgubionych rzeczy znalazły się m.in. instrumenty (kontrabas, skrzypce, gitara) oraz prace plastyczne, takie jak obrazy na płótnie. "Zdarzają się również zguby sportowe i outdoorowe: rower, hulajnoga elektryczna, wędki, a także sprzęt przydatny na biwakach, w tym lodówki turystyczne i kuchenki. Zestawienie uzupełniają nietypowe przedmioty hobbystyczne, jak chociażby zabytkowa maszyna do pisania czy kasetka na monety" - przekazało Intercity.

Przewoźnik zaznaczył, że pracownicy drużyn konduktorskich po każdym kursie sprawdzają wagony, a znalezione przedmioty przekazują do wyznaczonych punktów. Przypomniał, że od 2024 roku pasażerowie mogą korzystać z elektronicznego rejestru rzeczy znalezionych, który ułatwia odnalezienie pozostawionych przedmiotów. "Informacje o zabezpieczonych przedmiotach są automatycznie publikowane na stronie internetowej przewoźnika. W odpowiednim formularzu pasażerowie mogą sprawnie przefiltrować bazę. Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie zgubionych rzeczy według takich kryteriów jak data podróży, numer i relacja pociągu czy rodzaj przedmiotu" - wyjaśnił.

Po namierzeniu przedmiotu w rejestrze online należy skontaktować się z dowolnym punktem rzeczy znalezionych, aby ustalić miejsce i szczegóły odbioru. Na odebranie zgubionego przedmiotu pasażerowie Intercity mają 3 dni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po upływie tego terminu rzeczy o szacunkowej wartości powyżej 100 zł są przekazywane do właściwego starostwa powiatowego. "Jeśli urząd odmówi ich przyjęcia, przedmioty przechowuje się przez kolejne 30 dni. Po upływie tego terminu nieodebrane rzeczy podlegają likwidacji albo są przekazywane organizacjom charytatywnym" - wyjaśniła spółka.

Z kolei w pociągach Polregio w ub. r. pozostawiono ponad 3 tys. przedmiotów - podróżni najczęściej gubili dokumenty, klucze i elektronikę. W pociągach znajdowano również bardziej nietypowe znaleziska, np. skrzypce i gitary, krótkofalówkę, projektor, rower elektryczny, narty i deski snowboardowe, robota kuchennego, grill elektryczny oraz naciągnięte na ramę płótno malarskie.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i Intercity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express Intercity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express Intercity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.