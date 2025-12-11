Justyna Dobrosz-Oracz to dziennikarka TVP, która często w Sejmie przeprowadza rozmowy z politykami. Tym razem jej rozmówcą był Wojciech Skurkiewicz, senator PiS.

Justyna Dobrosz-Oracz kontra senator PiS. O czym rozmawiali?

Rozmowa dziennikarki TVP oraz senatora rozpoczęła się od pytania o nieobecność Polski przy stole rozmów dotyczących planów pokojowych dla Ukrainy. Justyna Dobrosz-Oracz powiedziała, że prezydent Karol Nawrocki mógłby wykorzystać swoje relacje z Donaldem Trumpem, by zwiększyć polski wpływ na stanowisko USA wobec Rosji.

Awantura w Sejmie. Rozmowa przerodziła się w kłótnię

Senator PiS w odpowiedzi stwierdził, że Justyna Dobrosz-Oracz "myli pojęcia", co oznacza, że miesza kwestię koalicji państw zaangażowanych w pomoc dla Ukrainy oraz bilateralną współpracę dyplomatyczną. Dziennikarka zaczęła dopytywać o szczegóły, napięcie między nią a senatorem PiS rosło. W pewnym momencie rozmowa przerodziła się w kłótnię.

Justyna Dobrosz-Oracz kontra senator PiS. "Proszę mnie nie dotykać"

Niech pani nie zachowuje się, jakby miała pani orzeszek w głowie, a nie mózg - powiedział Skurkiewicz. Dobrosz-Oracz nie pozostała dłużna i stwierdziła, że senator ignoruje fakty i zarzuciła mu manipulację informacjami. W pewnym momencie senator zaczął sięgać do mikrofonu dziennikarki, chcąc go wyłączyć. Justyna Dobrosz-Oracz zaczęła protestować.

Proszę mnie nie dotykać! To jest dźwięk grany! Proszę nie naruszać mojej nietykalności osobistej! - powiedziała stanowczo. Pani przegina teraz - odpowiedział senator PiS. Nie, to pan przegiął - odpowiedziała dziennikarka i zakończyła rozmowę.