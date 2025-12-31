Ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu I, II i III stopnia dla części województw: mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego są nadal aktualne. Alert III stopnia obowiązuje: w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i wschodnim krańcu pomorskiego. Według stanu na godz. 7, najwyższą grubość pokrywy śnieżnej odnotowano na stacji w Mławie (57 cm) i w Olsztynie (45 cm).

Porywy wiatru sięgną do 65 km/h

IMGW poinformował również, że na Pomorzu, Warmii i części Mazowsza opady po południu będą słabnąć, ale nadal będą występować. Dla południowych obszarów województwa małopolskiego i podkarpackiego obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Porywy wiatru sięgną do 65 km/h.

Atak zimy. Prawie 600 zgłoszeń

W środę do godziny 10 służby odnotowały prawie 600 zgłoszeń. Choć teraz sytuacja się poprawia, zgodnie z prognozami IMGW z dużym prawdopodobieństwem w nocy wrócą intensywne opady śniegu, także do terenów północnej Polski. Będzie też silny wiatr, który nadal będzie tworzył sytuacje bardzo niebezpieczne.

W ramach przygotowań do akcji "Zima" w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także w ramach polskich linii kolejowych przygotowano do pracy 181 zespołów szybkiego usuwania usterek, 18 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego oraz 66 pociągów do usuwania awarii sieci trakcyjnej. Z informacji przekazanych mu przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP), wszystkie siły techniczne i operacyjne działają prawidłowo. W nocy pojawiły się utrudnienia na warszawskim Okęciu, w wyniku czego kilka samolotów zostało przekierowanych.