W odprawie z kierownictwem MSWiA wzięli udział m.in. wojewodowie z województw, w których sytuacja pogodowa, hydrologiczna oraz na drogach i kolei jest najtrudniejsza, przedstawiciele służb podległych MSWiA, przedstawiciele PKP PLK i GDDKiA.

Podnosi się poziom rzek

W środowy poranek IMGW przekazał informację o poprawie sytuacji hydrologicznej na stacjach, na których odnotowano wcześniej podwyższenie poziomu wody. Ostrzeżenia hydrologiczne III stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych obowiązuje na obszarze Zlewni Zalewu Wiślanego, Żuław oraz Zalewu Szczecińskiego. W związku z warunkami pogodowymi we wtorek podniósł się także poziom wody w rzece Elbląg w Elblągu. Wysoki stan wód w rzece Elbląg przekraczający stan alarmowy oraz w porcie we Fromborku na Zalewie Wiślanym był związany z tak zwaną cofką, gdy silny wiatr z północy wpycha wody w głąb lądu. Jak poinformował w środę prezydent Elbląga Michał Missan, poziom wody w rzece wynosił o godz. 7.30 - 594 cm, czyli nieco powyżej stanu ostrzegawczego.

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami

W przypadku ostrzeżeń meteorologicznych, aktywne pozostają przed intensywnymi opadami śniegu I, II i III stopnia dla części województwa mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Alert III stopnia obowiązuje w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i wschodnim krańcu pomorskiego. Według stanu na godz. 7, najwyższą grubość pokrywy śnieżnej odnotowano na stacji w Mławie (57 cm) oraz w Olsztynie (45 cm). Dla południowych obszarów województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi.

Poważna sytuacja na S7

Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański w rozmowie w TOK FM przekazał, że do północy odnotowano 381 interwencji związanych z usuwaniem skutków warunków atmosferycznych. Najwięcej w województwie warmińsko-mazurskim - 120. Do godziny 6 rano takich interwencji było 22. "Jeśli chodzi o drogę S7, ona w tej chwili została udrożniona, ale ruch na tej drodze jest spowolniony między Olsztynkiem i Ostródą w obie strony. (…) Wiemy, że na tą chwilę zablokowane i nieprzejezdne są drogi wojewódzkie 513, 514, 541 i 604. Mówimy o województwie warmińsko-mazurskim" - dodał.

Odwołane i opóźnione pociągi

Odnosząc się do informacji kolejowych poinformował, że "W związku z warunkami atmosferycznymi” odwołanych zostało wczoraj 16 pociągów pasażerskich. Ponadto wtrzymano na pewnych odcinkach około 45 pociągów, a opóźnionych było około 312. Szczepański, pytany o najbliższe godziny, przekazał, że można się spodziewać silnych porywów wiatru, wzmożonych opadów śniegu i śniegu z deszczem.

Kłopoty na lotniskach

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi lotnisko w Modlinie czasowo wstrzymało operacje lotnicze – podała w nocy z wtorku na środę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. W środę rano rzecznik prasowy PAŻP Marcin Hadaj przekazał PAP, że ruch lotniczy w Modlinie został wstrzymany do godz. 9, ale przerwa może zostać wydłużona. Z kolei pasażerowie odlatujący z Lotniska Chopina mogą spodziewać się opóźnionych lotów ze względu na konieczność odladzania samolotów przed startem - poinformował w środę PAP Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina