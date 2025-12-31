Generał Walerij Gierasimow, cytowany w środę przez agencję Reutera, oświadczył, że "strefa buforowa" ma być powiększona w obwodach sumskim i charkowskim, przy granicy z Rosją.

Odwet Rosji za rzekomy atak Ukrainy

Wcześniej Rosja zapowiedziała odwet w związku z rzekomym zaatakowaniem przez siły ukraińskie rezydencji Putina w nocy z niedzieli na poniedziałek. Władze w Kijowie stanowczo zaprzeczyły temu zarzutowi.

Reklama

Postępy Rosji na północnym wschodzie Ukrainy

Według agencji RIA Nowosti Gierasimow przeprowadził inspekcję w jednostkach rosyjskich prowadzących działania bojowe na północnym wschodzie Ukrainy. Według niego siły rosyjskie posuwają się w tym rejonie naprzód.

Kontrowersje wokół "strefy buforowej"

Putin wielokrotnie mówił, że "strefa buforowa" ma na celu odepchnięcie ukraińskich sił i uzbrojenia od rosyjskiej granicy, by ograniczyć ukraińskie ostrzały i ataki dronowe na rosyjskie obwody biełgorodzki czy kurski.

Według władz w Kijowie jest to koncepcja, która ma uzasadnić głębsze wdarcie się sił rosyjskich na terytorium Ukrainy.