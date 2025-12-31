Mimo prowadzonych działań kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Błoto pośniegowe oraz miejscowa śliskość pojawiają się na drogach w województwach:
- pomorskim,
- warmińsko-mazurskim,
- mazowieckim,
- kujawsko-pomorskim,
- świętokrzyskim,
- lubelskim,
- małopolskim.
Opady śniegu lub śniegu z deszczem występują niemal w całym kraju. Lepsze warunki panują jedynie w województwach podlaskim i lubuskim, gdzie opadów obecnie nie ma.
Wiatr i intensywne opady. Prognoza IMGW
Synoptycy zapowiadają w ciągu dnia duże i całkowite zachmurzenie. Większe przejaśnienia możliwe są na północnym wschodzie. Na północy oraz na południowym zachodzie spodziewane są kolejne opady śniegu, a na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem. Miejscami na południu pokrywa śnieżna może zwiększyć się o około 5 cm, natomiast na Warmii i nad morzem nawet do 10 cm. Podczas intensywniejszych opadów widzialność może spaść do około 400 metrów.
Temperatura maksymalna wyniesie od -5°C na wschodzie, około -2°C w centrum, do 2°C na zachodzie i nad morzem. W rejonach podgórskich Karpat lokalnie możliwe są spadki do -6°C. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, a na południu kraju i na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 65 km/h. W górach wiatr może osiągać jeszcze większą prędkość, powodując zawieje i zamiecie śnieżne.
GDDKiA apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków na drodze i unikanie gwałtownych manewrów, zwłaszcza w regionach objętych opadami.
