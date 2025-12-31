Mimo prowadzonych działań kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Błoto pośniegowe oraz miejscowa śliskość pojawiają się na drogach w województwach:

pomorskim,

warmińsko-mazurskim,

mazowieckim,

kujawsko-pomorskim,

świętokrzyskim,

lubelskim,

małopolskim.

Opady śniegu lub śniegu z deszczem występują niemal w całym kraju. Lepsze warunki panują jedynie w województwach podlaskim i lubuskim, gdzie opadów obecnie nie ma.

Wiatr i intensywne opady. Prognoza IMGW

Synoptycy zapowiadają w ciągu dnia duże i całkowite zachmurzenie. Większe przejaśnienia możliwe są na północnym wschodzie. Na północy oraz na południowym zachodzie spodziewane są kolejne opady śniegu, a na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem. Miejscami na południu pokrywa śnieżna może zwiększyć się o około 5 cm, natomiast na Warmii i nad morzem nawet do 10 cm. Podczas intensywniejszych opadów widzialność może spaść do około 400 metrów.

Reklama

Temperatura maksymalna wyniesie od -5°C na wschodzie, około -2°C w centrum, do 2°C na zachodzie i nad morzem. W rejonach podgórskich Karpat lokalnie możliwe są spadki do -6°C. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, a na południu kraju i na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 65 km/h. W górach wiatr może osiągać jeszcze większą prędkość, powodując zawieje i zamiecie śnieżne.

GDDKiA apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków na drodze i unikanie gwałtownych manewrów, zwłaszcza w regionach objętych opadami.