Według informacji przekazanych przez dyżurnego wrocławskiego oddziału GDDKiA, do kolizji z udziałem ośmiu aut doszło w środę po godz. 15 pomiędzy węzłami Budziszów i Udaniny na nitce autostrady A4 w kierunku Zgorzelca. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych w tym zdarzeniu.

Trasa w miejscu kolizji jest nieprzejezdna. Zalecono objazdy przez węzeł Udanin, Łagiewniki Średzkie, Drogomiłowice do węzła Budziszów.

Karambol na A4. Zderzenie ośmiu pojazdów, autostrada całkowicie zablokowana

Utrudnienia w ruchu mogą potrwać cztery godziny.

W środę na terenie Dolnego Śląska spodziewane są marznące opady deszczu powodujące gołoledź, a w południowej części województwa również opady śniegu. Dla powiatów karkonoskiego, lubańskiego i lwóweckiego IMGW wydał ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu pierwszego stopnia.