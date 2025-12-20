18 grudnia 2025, podczas czwartkowego losowania, padły liczby: 10, 20, 26, 33, 37, 38.

Dokładnie taki zestaw znalazł się na kuponie jednego z graczy, który wygrał 17 046 880,90 zł.

Oprócz "szóstki" odnotowano również 82 wygrane "piątki". Każda z nich jest warta 4872,70 zł, choć należy pamiętać, że w przypadku wygranych przekraczających 2280 zł obowiązuje 10-procentowy podatek, który pomniejszy wypłacaną kwotę.

Wielka wygrana w Lotto. Padła "szóstka". Gracz zgarnia ponad 17 mln złotych

Natomiast w grze Lotto Plus wylosowano liczby: 1, 2, 11, 13, 15, 43. Tutaj również padła główna nagroda wynosząca 1 milion złotych. Totalizator Sportowy poinformował ponadto o 50 "piątkach", za które gracze otrzymają po 3500 zł.

