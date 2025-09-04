Jej historia poruszyła niemieckie media, które podały, że kobieta jest w wieku 50–60 lat i co tydzień, regularnie w weekendy, wypełniała kupon tym samym zestawem liczb. Po raz pierwszy zrobiła to w 1996 roku. Numery, które okazały się szczęśliwe, to: 5, 11, 13, 39, 42 oraz 48.

Wielka wygrana w Lotto. Zwyciężczyni zgarnęła fortunę dzięki liczbom obstawianym przez 30 lat

Mieszkanka Berlina wygrała 4,4 mln euro w Lotto po 30 latach grania tym samym zestawem liczb. Jej konsekwencja w końcu przyniosła oczekiwany efekt.

Wygrana padła pod koniec sierpnia i została oficjalnie potwierdzona przez niemiecką agencję prasową. Informacja szybko rozeszła się po mediach – nie tylko ze względu na kwotę, ale też przez imponującą konsekwencję graczki.

Choć dane zwyciężczyni nie zostały ujawnione, wiadomo, że po trafieniu głównej wygranej może liczyć na kompleksowe wsparcie ze strony Lotto. W Niemczech zwycięzcy dużych nagród otrzymują m.in. doradztwo finansowe, prawne, a także psychologiczne – wszystko po to, by nowa sytuacja życiowa nie stała się źródłem stresu.

Niemieckie Lotto istnieje od 1955 roku i nieustannie przyciąga rzesze graczy liczących na odmianę losu. Ta historia pokazuje, że czasem warto wierzyć w swoje liczby – nawet przez kilkadziesiąt lat.

Źródło: Radio ZET, TVN24, Polsat News