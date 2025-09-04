Tusk wziął w czwartek udział w zorganizowanej w Paryżu naradzie koalicji chętnych poświęconej możliwym gwarancjom bezpieczeństwa dla Ukrainy.

W rozmowach uczestniczyli m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, przywódcy europejskich krajów i przedstawiciele m.in. Kanady, Japonii i Australii. Część rozmówców przybyła do Pałacu Elizejskiego, część łączyła się za pośrednictwem wideo.

Tusk u Macrona. Koalicja chce gwarancji dla Ukrainy, Trump na linii

Po spotkaniu szef polskiego rządu spotkał się z prezydentem Macronem.

Na ok. godz. 14 zaplanowano rozmowę telefoniczną uczestników narady koalicji chętnych z prezydentem Trumpem. Około godz. 15 Macron i Zełenski wystąpią na wspólnej konferencji prasowej.

Przed czwartkowym spotkaniem w Paryżu Pałac Elizejski oznajmił, że kraje europejskie są gotowe, jeśli chodzi o udzielenie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, i oczekują wsparcia Stanów Zjednoczonych.