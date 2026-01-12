Henryka Krzywonos zmaga się z rakiem płuc

Henryka Krzywonos-Strycharska to legendarna działaczka opozycji z czasów PRL. Od kilku lat zmaga się rakiem płuc. Chorobę nowotworową zdiagnozowano u niej w 2022 roku. To wtedy upadła na schodach w Sejmie i złamała żebra.

Reklama

Henryka Krzywonos zamieściła nagranie ze szpitalnego łóżka

W poniedziałek, 12 stycznia, Henryka Krzywonos-Strycharska, która jest posłanką Koalicji Obywatelskiej, zamieściła w mediach społecznościowych nagranie ze szpitalnego łóżka. Witam was wszystkich. Wszystkich tych, którzy wiecie, co to znaczy ratować życie innych. Dlatego też chciałam powiedzieć, że leżę w szpitalu, ale będę korzystała z aparatury, na którą wszyscy żeśmy się składali - mówi na nagraniu Henryka Krzywonos. Pokazała również aparaturę WOŚP, która stoi przy jej łóżku.

Kogo pozdrowiła Henryka Krzywonos?

Legendarna działaczka postanowiła również skierować kilka słów do Jurka Owsiaka i jego żony. Pozdrawiam Jurka Owsiaka i jego żonę Lidię oraz cały szereg ludzi, którzy przy nich pracują i pomagają. Dzięki nim możemy być zdrowsi. Wszystkiego najlepszego - powiedziała Krzywonos.

Internauci natychmiast zareagowali na zamieszczone w sieci nagranie i życzyli Henryce Krzywonos szybkiego powrotu do zdrowia. "Życzę szybkiego powrotu do zdrowia", "Czekamy! Szybciutko, proszę, do grona zdrowych!", "Zdrowia, jest Pani nam potrzebna", "Zdrowia Heniu", "Henia, nie poddajemy się, uściski", "Heniu kochana, dużo zdrówka życzę. Jak zwykle masz rację, trzymamy kciuki za cały sztab WOŚP" - pisali.