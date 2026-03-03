Braun beneficjentem efektu Nawrockiego

Głównym beneficjentem efektu Nawrockiego stał się Grzegorz Braun i jego Korona - dodaje Dudek. W jego ocenie Nawrocki jest bardziej radykalny niż obecne władze PiS. Wielu prawicowych wyborców, którzy słyszą nieustannie od polityków PiS, że Unia Europejska jest narzędziem Berlina, którego celem jest zniewolenie Polski, zastanawia się, dlaczego w ogóle mamy w tej Unii być, skoro ona jest taka straszliwa i codziennie produkuje kolejne projekty, żeby podporządkować Polskę Niemcom - mówi rozmówca „GW”.

Kaczyński jest mało wyrazisty

Zdaniem Dudka "z odpowiedzią przychodzi Grzegorz Braun". Kaczyński ściemnia, kręci, jest mało wyrazisty, jest częścią tego układu, tylko udaje tego przeciwnika Unii, mówi, że Unia jest zła, ale nic z tym nie robi. Braun mówi: Polexit natychmiast. I ta część wyborców się przesunęła - twierdzi Dudek.

W ocenie Dudka spowodowało to, że „stracił PiS, częściowo straciła też Konfederacja Bosaka i Mentzena”. Jak patrzymy łącznie, to 10 proc. Brauna jest kosztem PiS i Konfederacji - uważa rozmówca „GW”.