Henryka Krzywonos zmaga się z rakiem płuc

Henryka Krzywonos to legendarna tramwajarka, która stanęła na czele gdańskiego strajku w sierpniu 1980 roku. Od dwóch lat walczy z rakiem płuc. W 2022 roku chorobę zdiagnozowano u niej po tym jak upadła na schodach Sejmu i złamała żebro.

Reklama

Henryka Krzywonos mimo choroby pomaga innym

Henryka Krzywonos-Strycharska jest związana z Koalicją Obywatelską. W programie "Halo tu Polsat" wyjawiono, że jej asystentem jest Bartosz Żukowski, znany jako Walduś ze "Świata według Kiepskich". To on od 13 lat jest jej społecznym asystentem. Aktor nie pobiera za to wynagrodzenia.

Choć Henryka Krzywonos-Strycharska zmaga się z chorobą, nie stroni od pomocy innym. Podczas finału WOŚP w Człuchowie zebrała pieniądze na rzecz fundacji Jerzego Owsiaka. Rekwizyty z filmu "Kamerdyner", przekazane przez Donalda Tuska, osiągnęły cenę 9,5 tys. zł, a wizyta w Sejmie w towarzystwie posłanki – 5 tys. zł.

Henryka Krzywonos kończy z polityką. Chce skupić się na leczeniu

Henryka Krzywonos w "Halo tu Polsat" zdradziła, że zamierza skupić się na leczeniu i odpoczynku. Zdecydowała, że zakończy swoją karierę polityczną. Ludzie mnie wybrali, uważam, że jestem wobec tego dla nich i staram się to robić, tym bardziej że chcę po sobie zostawić bardzo dobrą opinię, bo odchodzę. To jest ostatni już dzwonek. (...) Uważam, że czas jest na to, by odpocząć, by spotkać się z lekarzem i tak dalej - powiedziała.