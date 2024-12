Olgierdowi L., zatrzymanemu w Gdańsku przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przedstawiono pięć zarzutów. Według rzecznika Prokuratury Krajowej, Przemysława Nowaka, dotyczą one m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, handlu bronią, podżegania do podpalenia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz pobicia. Zatrzymany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.