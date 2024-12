Karol Nawrocki ma troje dzieci. Najstarszy, 21-letni Daniel, studiuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pisze też do "Gazety Morskiej", wcześniej pracował w Radiu Gdańsk oraz "Dzienniku Bałtyckim".

O rodzinie, głównie synu i żonie, prezes IPN zaczął mówić podczas poniedziałkowego spotkania wyborczego w Bielsku-Białej. Jestem katolikiem, jestem członkiem Kościoła katolickiego, jestem chrześcijaninem. Jestem za życiem od poczęcia do naturalnej śmierci, to jest rzecz naturalna. Moja historia rodzinna mnie też do tego zobowiązuje – powiedział prezes IPN.

Nawrocki: Nie jest moim biologicznym synem

Potem zaczął mówić o swoim synu. Może tu, w Bielsku-Białej, jej fragment opowiem. Jestem ojcem wspaniałego syna Daniela, który ma 21 lat, którego bardzo kocham. Nie wyobrażam sobie bez niego życia, on kocha mnie też. Może część z państwa go widziała. Wychowuję go od drugiego roku życia– mówił Nawrocki.

Nie jest moim biologicznym synem, ale zapominam czasami o tym, bo nie znam innego życia jak z Danielem, a on nie zna innego ojca jak ja. Mamy świadomość w moim rodzinnym domu, że Daniel żyje za sprawą głębokiej odporności psychicznej, poświęcenia i gotowości jego młodej wówczas mamy do tego, aby go urodzić i aby życie wygrało. Ta sytuacja w pewien sposób buduje też mnie osobiście - powiedział szef IPN.

Żona Karola Nawrockiego

Jak informował wcześniej serwis wprost.pl, powołując się na słowa jednego ze sztabowców PiS, Daniel jest synem żony Nawrockiego z innym mężczyzną. Gdy zaszła w ciążę, miała zaledwie 16 lat.

Żona Karola Nawrockiego ma ma 38 lat i pochodzi z Gdańska. W dzieciństwie uczęszczała do Państwowej Szkoły Baletowej w Gdańsku. Marta Nawrocka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od kilkunastu lat żona kandydata PiS pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej. Specjalizuje się w kontroli przemysłu naftowego i spirytusowego oraz zwalczaniu nielegalnego hazardu. Wcześniej Marta Nawrocka pracowała w Służbie Celnej.

