Popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki, podczas sobotniego spotkania mówił o swojej sportowej pasji, ale jednocześnie zaznaczył: "nie patrzcie na mnie tylko – chociaż nim jestem – jak na chłopaka z siłowni". Podkreślił, że jest doktorem nauk humanistycznych, trzy lata prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, wiele lat pracował dla państwa polskiego, reprezentując "naszą wrażliwość historyczną na całym świecie".

Nawrocki o "Rafale z ratusza"

Całe życie zajmowałem się bardzo poważnymi tematami, a po prostu od ostatniego tygodnia mogłem pokazać to, jaki naprawdę (…) jestem – podkreślił Nawrocki. Zapytany o ocenę sobotniej konwencji PO w Gliwicach odparł, że obejrzał ją w samochodzie w drodze do Lublina. Początek wystąpienie premiera Donalda Tuska określił jako "stand up". Z kolei kandydata PO na prezydenta Polski Rafała Trzaskowskiego nazwał "Rafałem z ratusza".

Jak wyszedł Rafał z ratusza to zacząłem szukać swojego różańca w kieszeni. Ja po prostu prezydenta stolicy nie poznałem. Ten sam gość, który kazał ściągać krzyże z warszawskich urzędów, mówi, że będzie bronił tradycji. Coś tu jest nie tak – ocenił Nawrocki.

