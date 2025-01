Mark Brzezinski kończy misję w Polsce

Na oficjalnym profilu ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie poinformowano, że ambasador Mark Brzezinski zakończył w poniedziałek swoją misję jako ambasador USA w Polsce "po trzech owocnych latach poświęconych wzmacnianiu relacji polsko-amerykańskich".

W czasie jego kadencji nasze partnerstwo stało się bliższe niż kiedykolwiek, oparte na wspólnym zaangażowaniu w bezpieczeństwo, demokrację i lepszą przyszłość. Wspólnie Polska i Stany Zjednoczone wzmocniły polskie bezpieczeństwo, przyspieszyły transformację energetyczną oraz umocniły rolę Polski jako lidera NATO i regionu w odpowiedzi na niesprowokowaną agresję Rosji na Ukrainę - napisano.

Reklama

Reklama

Pożegnanie ambasadora USA w Polsce

Przypomniano również słowa ambasadora Brzezinskiego podsumowujące czas spędzony w Polsce. -Polska stała się dla mnie prawdziwym drugim domem. Żegnając się, jestem pewien, że więź między naszymi narodami będzie nadal się rozwijać i umacniać. Przyszłość jest pełna możliwości, nadziei i obietnic, i z niecierpliwością czekam na to, co czeka zarówno Polskę, jak i Stany Zjednoczone - przekazał Brzezinski.

Ambasada poinformowała też, że Daniel Lawton będzie pełnił funkcję Chargé d’Affaires do czasu mianowania, zatwierdzenia i przybycia nowego ambasadora USA w Polsce. Również na oficjalnym koncie ambasadora USA w Polsce na platformie X poinformowano, że Brzezinski zakończył swoją misję i konto to pozostanie nieaktywne do czasu mianowania, zatwierdzenia i przybycia nowego ambasadora USA w Polsce. Dodano, że aktualne informacje będą zamieszczane na profilu ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz konsulacie w Krakowie.

Brzezinski objął funkcję ambasadora USA w Polsce w styczniu 2022 r. Pod koniec listopada zeszłego roku poinformował, że złożył rezygnację z funkcji ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Funkcję ambasadora pełnił do 20 stycznia br. W poniedziałek wieczorem polskiego czasu, Donald Trump zostanie zaprzysiężony na swoją drugą kadencję na stanowisku prezydenta USA.