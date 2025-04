Prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał wcześniej, że Rosja przygotowuje ofensywę na dwa regiony: Charków i Sumę. Mogępowiedzieć, że prezydent ma absolutną rację i ta ofensywa faktycznie już się rozpoczęła. Od kilku dni, prawie tygodnia, obserwujemy niemal podwojenie liczby ataków wroga na wszystkich głównych kierunkach na linii frontu – powiedział Syrskyj w wywiadzie dla ukraińskiej prasy.

Ukraińskie wojska prawie wyparte z obwodu kurskiego

Jak donosi Reuters, Moskwa jest bliska całkowitego wyparcia sił ukraińskich z ich przyczółka w obwodzie kurskim, który utrzymywali od sierpnia ubiegłego roku i który leży za granicą z obwodem sumskim. Zełenski powiedział w poniedziałek, że siły ukraińskie były również obecne w sąsiednim rosyjskim regionie Biełgorod.

Wojna, której pierwszy rok charakteryzował się szybkimi rosyjskimi zdobyczami terytorialnymi, po których następowały ukraińskie kontrataki, stała się od tego czasu o wiele bardziej impasowym polem bitwy, w którym Moskwa wywalczyła stosunkowo niewielkie zyski, atakując falami oddziałów piechoty. Teraz jednak może się to zmienić i to mimo obietnic prezydenta Donalda Trumpa, że jest w stanie szybko zakończyć wojnę.

Rosja atakuje i zbroi się

Rosja w tym czasie atakuje i zbroi się na potęgę. Wróg co miesiąc zwiększa liczebność swoich sił zbrojnych o 8–9 tys. dzięki żołnierzom kontraktowym. W niektórych regionach wartość kontraktu sięga 40 tys. dolarów. A pieniądze są dla nich zawsze motywacją -powiedział, Syrski.

Odpowiadając na pytanie, czy zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia "Zapad-2025", organizowane we wrześniu 2025 r. przez Rosję i Białoruś, mogą być również elementem przygotowań do nowej ofensywy przeciwko Ukrainie z terytorium Białorusi, Syrski zauważył, że "wszystkie ćwiczenia mają swój cel". A jednym z takich celów jest ukryte tworzenie ofensywnych zgrupowań wojsk. Oznacza to, że widoczne (dla obserwatorów zewnętrznych) ćwiczenia są najbardziej akceptowalnym sposobem przemieszczenia, przesunięcia sił, ich koncentracji w określonym kierunku i utworzenia zgrupowania wojsk. W rzeczywistości tak to się zaczęło w 2022 r.- podkreślił Syrski, wspominając początek pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji.