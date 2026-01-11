Puchar Świata w Zakopanem

Miniony weekend był gratką dla fanów skoków narciarskich. W Zakopanem odbywał się Puchar Świata. Niedziela należała również do Kamila Stocha, który żegnał się ze skocznią.

Karol Nawrocki pojawił się w Zakopanem

Stolicę polskich Tatr postanowił odwiedzić również Karol Nawrocki. Zanim dotarł do Zakopanego, przebywał na południu Polski. W sobotę uczestniczył w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasnej Górze w Częstochowie. Gdy pojawił się pod Wielką Krokwią, zaskoczył obecnych tam kibiców.

Adam Małysz powitał Karola Nawrockiego

Jak donosi "Super Express", gdy tylko Karol Nawrocki pojawił się pod Wielką Krokwią, czekał na niego tłum. Prezydent pojawił się pół godziny przed rozpoczęciem konkursu indywidualnego. Tuż po tym jak wysiadł z auta został powitany przez Adama Małysza. Prezydent otrzymał od niego plastron startowy z numerem "80". Karolowi Nawrockiemu towarzyszyła żona Marta oraz syn.