Daniel Olbrychski gościł w środę wieczorem w programie "Pytanie dnia" w TVP Info. W rozmowie z Dorotą Wysocką-Schnepf aktor wyraził swój niepokój związanym z rosnącym poparciem dla skrajnie prawicowych ugrupowań.

Daniel Olbrychski apeluje do Polaków

Prowadząca zapytała go, czy obawia się przejęcia władzy przez środowiska faszystowskie. Daniel Olbrychski stwierdził, że to budzi w nim poważne obawy. Ja nie lubię używać słów "przerażający", bo mnie mało rzeczy przeraża, ale to jest bardzo przygnębiające, zdumiewające i wymagające czujności i bezwzględnej walki z tym, jak się da - mówił Daniel Olbrychski.

Ostre słowa Daniela Olbrychskiego. Co mówi o Karolu Nawrockim?

Aktor skierował także ostre słowa w kierunku Karola Nawrockiego. Powiedział, że działania prezydenta nie służą interesowi państwa i pogłębiają polityczne napięcia.

Próbujemy apelować - my, artyści, ludzie tacy jak pani - zwracać się do społeczeństwa: opanujcie się, zastanówcie się, na kogo i w jakiej sprawie głosujecie. Przecież to jest wszystko przeciwko naszej ukochanej ojczyźnie- stwierdził Daniel Olbrychski.

Jeżeli prezydent, wybrany naprawdę niewielkim procentem głosów, robi wszystko, żeby przeszkadzać rządowi w niemal każdej ważnej dla Polski sprawie, to nie myśli o dobru własnej ojczyzny, do czego został powołany i na co przysięgał. Myśli tylko o tym, żeby w Polsce było jak najgorzej i żeby odsunąć obecną władzę. To jest grzech śmiertelny człowieka na tym stanowisku - powiedział aktor.