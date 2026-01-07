Joanna Szczepkowska w swoich mediach społecznościowych dosyć często zamieszcza wpisy, w których krytykuje i punktuje Karola Nawrockiego. Tak było m.in. wtedy, gdy postanowił "wyprowadzić" Okrągły Stół z Pałacu Prezydenckiego. Aktorka skrytykowała również noworoczne orędzie prezydenta.

Joanna Szczepkowska kolejny raz uderza w prezydenta

Tym razem postanowiła porównać działania Karola Nawrockiego i Donalda Tuska. Padły słowa o "nadętym i pustym Nawrockim". Ja naprawdę nie mogę zrozumieć, jak można nie widzieć klasy i kultury Donalda Tuska i różnicy między nim, a nadętym i pustym Nawrockim - napisała Joanna Szczepkowska.

Joanna Szczepkowska o Karolu Nawrockim

Pomijam już takie drobiazgi jak inteligencja, doświadczenie polityczne i znajomość dyplomacji. Tego nie musi dostrzegać i rozumieć każdy odbiorca. Ala są przecież jakieś widome i oczywiste znaki, które zdrowo widząca opinia publiczna dostrzega! Tak, pisze "zdrowo widząca", choć część z Was powie, ze ludzie są głupi w większości - stwierdziła.

Nie, nie uważam, że są głupi, zwłaszcza, że głupota to pojęcie względne. Ludzi można zmanipulować , bazując na różnych hasłach, ale przecież widzą i słyszą! Widzą jednego i drugiego! - dodała.

Joanna Szczepkowska porównuje Donalda Tuska z Karolem Nawrockim

Aktorka nie omieszkała porównać Donalda Tuska i Karola Nawrockiego. Uczyniła to w dosyć osobliwy sposób. Widzą normalną, swobodną sylwetkę człowieka, który mówi od serca a jednocześnie z mądrością dyplomaty i drugiego, sztywnego dosłownie jakby kij połknął z nienaturalnym wyszczerzem zębów - oceniła.

W ostatnich zdaniach wpisu Joanny Szczepkowskiej padły słowa o "wyszczerzonym sztywniaku". Wierzę, że popularność wyszczerzonego sztywniaka z nadętym ego, zacznie topnieć. Tak, wierzę i z tą myślą Was zostawiam na dobrą noc - napisała Joanna Szczepkowska.