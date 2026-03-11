Dwa drony zaatakowały w środę rano nieopodal międzynarodowego lotniska w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z oficjalnego komunikatu władz Dubaju wynika, że w związku z atakiem poszkodowane zostały cztery osoby. Niewielkie obrażenia odnieśli dwaj obywatele Ghany i jeden Bangladeszu, ciężej ranny został obywatel Indii.

Ruch lotniczy nie został wstrzymany

Zapewniono, że ruch lotniczy odbywa się bez zakłóceń. Lotnisko w Dubaju jest jednym z największych na świecie. Port położony jest około 5 km od centrum miasta. W tym samym czasie agencja AFP donosi o uderzeniach odwetowych Iranu.