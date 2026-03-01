"Zostałem właśnie poinformowany, że zniszczyliśmy i zatopiliśmy dziewięć irańskich okrętów wojennych” - napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Zaznaczył, że były one relatywnie duże i ważne.

"Idziemy po resztę - Wkrótce one również będą unosić się na dnie morza!” - zapowiedział Trump. Dodał, że w innym ataku zniszczono kwaterę irańskiej marynarki wojennej. "Poza tym ich marynarka wojenna ma się dobrze! PREZYDENT DONALD J. TRUMP" - zakończył swój wpis.

Zaatakowanie irańskiego okrętu wojennego

Wcześniej w niedzielę Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało o zaatakowaniu irańskiego okrętu wojennego typu Jamaran (Dżamaran). Jak dodano, jednostka tonie w Zatoce Omańskiej.

Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział w sobotę zniszczenie irańskich pocisków i marynarki wojennej. Irańczycy nie będą też mieć broni nuklearnej - oświadczył. - Stany Zjednoczone nie rozpoczęły tego konfliktu, ale my go zakończymy - dodał minister wojny USA.

Operacja "Epicka Furia"

Izrael i USA od soboty atakują Iran, a ten odpowiada uderzeniami w Izrael i amerykańskie bazy w regionie. CENTCOM poinformował w niedzielę, że podczas operacji "Epicka Furia" zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a pięciu zostało poważnie rannych. Według źródeł stacji NBC News żołnierze zginęli w Kuwejcie.