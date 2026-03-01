Iran musi zrozumieć, że jeśli ma zostać znalezione dobre rozwiązanie dla tego kraju, to musi zrezygnować ze zbrojeń nuklearnych – powiedział Wadephul w rozmowie z nadawcą NDR.

Niemieckie służby: Możliwy odwet ze strony uśpionych komórek Iranu w Europie

Równocześnie w niedzielę szef komisji Bundestagu ds. służb specjalnych Marc Henrichmann ostrzegł, że "nie można wykluczyć działań odwetowych, w tym ze strony irańskich uśpionych komórek w Europie".

Reklama

Atak Izraela i USA na Iran i śmierć ajatollaha Alego Chameneia

W sobotę rano rozpoczął się atak Izraela i USA na Iran. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że armia amerykańska rozpoczęła "dużą operację bojową" i zapowiedział, że Iran nie zdobędzie broni jądrowej i wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju. Premier Izraela Benjamin Netanjahu ze swej strony oznajmił, że amerykańsko-izraelski atak na Iran potrwa tak długo, jak będzie trzeba.

Irańskie media państwowe potwierdziły w niedzielę, że najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, ajatollah Ali Chamenei, zginął sobotę rano w swoim biurze.